Rino Gaetano, 45anni fa la sua morte

Quarantacinque anni fa a soli 30 anni Rino Gaetano saliva in quel “cielo sempre più blu” che aveva cantato per molto tempo. Il 2 giugno 1981 uno schianto cancello la sua vita e una carriera pienamente lanciata e promettente nel mondo della canzone. La sua ironia, i testi profondi apparentemente disimpegnati e leggeri sono una critica alla società e la cifra dell’ eredità che ci ha lasciato e che a tantissimi anni appare terribilmente attuale e fortemente evocativa, mai distonica rispetto ai tempi: una società che resta uguale a se stessa con i suoi eccessi, contraddizioni e derive. Determinante fu la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1978 con “Gianna” che gli diede la celebrità che meritava ancorchè effimera. Il suo lavoro cominciò a essere significativamente apprezzato diversi anni dopo la sua morte e molte delle sue canzoni vennero riscoperte riscuotendo consensi sempre maggiori, in particolar modo tra le nuove generazioni, e conferendo al cantautore lo status di artista di culto, consegnandolo al mito nell’empireo dei grandi la cui esistenza, brutalmente interrotta dal destino, resta viva nella loro arte.
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