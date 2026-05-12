Arrivano in Liguria le Giornate FAI della Biodiversità 2026

Come nelle altre regioni d’Italia, così anche in Liguria il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano aderisce alla Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata dall’ONU nel 2000 per sottolineare l’importanza di salvare e preservare le diverse specie viventi animali e vegetali che garantiscono la ricchezza della vita sulla Terra.

In questo ambito si collocano in Liguria, sabato 16, sabato 23 e domenica 24 maggio, le molteplici proposte di attività nella natura e le visite speciali con esperti e guide d’eccezione sia in due beni FAI straordinari come l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli e Villa Rezzola a Lerici, sia in luoghi individuati dalle Delegazioni FAI del territorio per sottolineare la ricca realtà naturalistica della nostra regione e offrire rilevanti spunti di riflessione sulle problematiche legate alla conservazione e tutela di una biodiversità particolarmente ricca, ma anche spesso minacciata.

In particolare, sabato 16 maggio la Delegazione FAI di Albenga-Alassio propone una passeggiata da Mezzacqua a Colla Micheri, nel territorio di Andora lungo il percorso ‘via di mezz’acqua‘.

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