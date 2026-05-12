A Laigueglia il concerto lirico di Petr Sokolov, Olga Zhigmitova e Sergej Semenov

Mercoledì 13 maggio presso l’oratorio di santa Maria Maddalena a Laigueglia si terrà un concerto lirico di solisti lirici russi, pluripremiati vincitori di concorsi nazionali e internazionali – Petr Sokolov, solista del Teatro Musicale Helikon Opera di Mosca, Olga Zhigmitova, solista del Teatro Accademico di Opera e Balletto della Buriazia, artista del Popolo della Repubblica di Buriazia e Sergej Semenov, solista del Moskonzert e maestro concertatore dell’Accademia Russa di Musica Gnessin. La serata musicale è organizzata in omaggio alle importanti ricorrenze del 2026: 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, 225 anni dalla nascita di Vincenzo Bellini, e 135 anni dalla nascita di Sergej Prokofiev. Il programma della serata include arie e brani selezionati dei suddetti compositori nonché opere di Petr I. Čajkovskij, Giacomo Puccini, Sergej Rachmaninov, Johann Sebastian Bach e Camille Saint-Saëns. L’appuntamento culturale si colloca nell’ambito del festival dell’arte russa e dell’arte italiana “Lanterna d’arte” che si realizza in Liguria dal 2021. L’evento viene realizzato e promosso dall’associazione culturale italiana “Destinazione SOLARIS” e dall’ente autonomo non profit russo il Centro dei film festival e dei programmi internazionali in stretta collaborazione con la Parrocchia di san Matteo.
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