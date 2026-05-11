Unige, il 14 maggio il primo open day delle scuole di specializzazione mediche

. Approfondire la conoscenza delle diverse scuole di specializzazione in ambito medico, valorizzandone le specificità e le opportunità di crescita professionale: è questo l’obiettivo del primo open day Dopo la laurea, presentato oggi in sala Trasparenza. L’open day è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e scienze biologiche, chiamati a compiere una delle scelte più importanti del proprio percorso formativo e professionale.

L’evento si svolgerà a Genova il 14 maggio, dalle ore 10 alle 16.30, presso il Chiostro Dimi di viale Benedetto XV n. 6; nel corso della giornata gli studenti potranno incontrare e confrontarsi direttamente con gli specializzandi rappresentanti delle singole Scuole di Specializzazione attraverso point informativi e stand dedicati. Attraverso presentazioni, incontri e momenti di dialogo, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire l’offerta formativa delle diverse scuole, con particolare attenzione all’integrazione tra attività clinica, didattica e ricerca, oltre alle opportunità di mobilità internazionale.

“La scelta della specializzazione non rappresenta soltanto una decisione individuale, ma un contributo concreto al miglioramento della qualità delle cure e dell’intero Sistema sanitario – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – I futuri medici saranno accompagnati nella conoscenza delle diverse opportunità formative, attraverso informazioni chiare e approfondite sui percorsi di studio, sulle prospettive professionali e sul ruolo strategico che ogni specializzazione svolge all’interno della sanità pubblica. In questo contesto, lo studio non viene presentato soltanto come un obbligo accademico, ma come vocazione, responsabilità e servizio alla collettività”.

Durante l’open day docenti, tutor e medici specializzandi condivideranno la propria esperienza diretta, offrendo agli studenti un contatto concreto con la realtà della formazione specialistica e con le sfide della professione medica in un sistema sanitario in continua evoluzione.

Un tema centrale dell’iniziativa sarà quello della formazione continua: la specializzazione verrà raccontata come un percorso di crescita professionale e personale, capace di coniugare conoscenza scientifica, pratica clinica e sviluppo umano. L’evento punta, inoltre, a rafforzare il legame tra università, ospedale e territorio, promuovendo una preparazione solida e aggiornata, in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti e della società.

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