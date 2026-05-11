Loano, era ricercato e continuava a spacciare: arrestato dalla Municipale

Altra operazione di polizia giudiziaria portata a termine dal Nucleo Sicurezza Urbana e Cinofilo della Polizia Locale associata del comprensorio loanese-finalese, impegnato quotidianamente in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano.

Al termine di un’attività info-investigativa sviluppata attraverso servizi mirati di osservazione e controllo del territorio e grazie anche al prezioso supporto fornito dai colleghi del comando di Pietra Ligure, gli agenti hanno rintracciato e arrestato un cittadino marocchino (iniziali Y.Z.) destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria e da tempo irreperibile.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’uomo, di fatto latitante, avrebbe continuato a gravitare negli ambienti dello spaccio passando per Loano ed attirando l’attenzione degli operatori di polizia locale, nonostante fosse ricercato.

Nel corso dell’intervento e della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto oltre mezzo etto di cocaina, alcune dosi di hashish, il materiale utilizzato per il confezionamento e altri elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio al dettaglio.

La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il soggetto è stato tratto in arresto sia per violazione della normativa sugli stupefacenti sia in esecuzione dell’ordine di carcerazione pendente nei suoi confronti.

Le operazioni sono state coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Savona Luca Traversa, costantemente informato sulle attività svolte dagli operatori intervenuti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale competente, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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