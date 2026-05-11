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Inaugurati la Casa e l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante e l’Ospedale della Comunità di Rapallo

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Doppia inaugurazione nell’Area Sociosanitaria Locale del Tigullio: sono stati presentati la Casa e l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante e l’Ospedale della Comunità di Rapallo, che rappresentano i punti di riferimento del nuovo modello di sanità territoriale. Finanziate con i fondi del PNRR, le tre strutture integrano infatti servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi, con l’obiettivo di assicurare risposte sempre più accessibili e integrate.

Sono state inaugurate con la benedizione del vescovo della Diocesi di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, e alla presenza dell’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, del direttore generale di ATS Liguria, Marco Damonte Prioli, dei sindaci di Sestri Levante, Francesco Solinas, e di Rapallo, Elisabetta Ricci, e delle autorità locali.

«Con la doppia inaugurazione di oggi entrano in piena operatività tutte le strutture territoriale dell’Area 4 e si completa così il percorso di rafforzamento della sanità territoriale nell’Area sociosanitaria del Tigullio – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità -. I numeri degli accessi nelle strutture già operative ci dicono che sempre più persone stanno conoscendo, utilizzando e apprezzando questi presìdi, che staranno fondamentali anche in vista della stagione estiva e dell’aumento delle presenze turistiche sul territorio. Ringrazio tutti i professionisti sanitari, gli operatori e il personale che ogni giorno lavorano con competenza e dedizione all’interno di queste strutture, garantendo cure e servizi essenziali per la comunità».

«Oggi inauguriamo tre tasselli fondamentali del nuovo assetto territoriale della sanità, che rappresentano una risposta che Regione Liguria e Area 4 vogliono dare ai cittadini – commenta Marco Damonte Prioli, direttore generale di ATS Liguria -. Le Case della Comunità, aperte 24 ore su 24, intercettano i bisogni a bassa complessità e permettono di evitare lunghe attese al Pronto Soccorso quando non ce n’è bisogno. Gli Ospedali della Comunità rappresentano invece un punto di contatto tra il territorio e l’ospedale, o viceversa, per prendersi cura di quei pazienti che non possono essere assistiti al domicilio. È un ulteriore passo avanti che ATS e Area 4 fanno verso i nostri cittadini».

«Con le inaugurazioni di oggi, completiamo la rete territoriale dell’Area 4 creata per offrire servizi sanitari e sociosanitari sempre più vicini alle persone e a misura dei loro bisogni di salute – spiega il coordinatore dell’Asl 4, Maria Elena Secchi -.  L’obiettivo è lo stesso che muove il nostro lavoro quotidiano: permettere alle persone di ricevere cure e assistenza appropriate, con particolare attenzione alle persone anziane e fragili che abitano il nostro comprensorio».

Attiva da inizio aprile tutti i giorni, 24 ore su 24, la Casa della Comunità di Sestri Levante si trova al primo piano dell’Ospedale di via Terzi, 37, dove sono presenti l’ambulatorio “ABC-Il medico di tutti” (avviato nel 2023 in via sperimentale nei weekend e nei giorni festivi e ora potenziato), l’ambulatorio infermieristico disponibile dalle ore 8 alle 20, gli ambulatori specialistici, il Punto Unico di Accesso con il centro prelievi e il CUP, lo sportello integrato, l’anagrafe sanitaria, le cure domiciliari integrate, gli infermieri di famiglia e comunità, il servizio sociale professionale, la diagnostica per immagini.

In virtù della specifica vocazione per “Famiglia e minori” assegnata alla Casa della Comunità di Sestri Levante, saranno attivate a fine estate, al termine dei lavori di ristrutturazione ora in corso al 2° piano dell’edificio, le sedi principali dei servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza-Riabilitazione infantile neuromotoria e del Consultorio familiare, che manterranno sul territorio le loro sedi distaccate.

Sempre a Sestri Levante, al terzo piano è presente il nuovo Ospedale della Comunità con 20 posti letto dedicati ai ricoveri brevi. In particolare, il reparto ospita pazienti che, a seguito di patologie acute minori o riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri inappropriati e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei rispetto al domicilio. L’Ospedale della Comunità garantisce l’assistenza e la sorveglianza sanitaria infermieristica continua, oltre alla presenza del medico geriatra nelle ore diurne e la guardia interdivisionale nelle ore notturne.

La struttura di Sestri Levante è articolata in camere da 1 fino a 4 posti letto, locali per soggiorno e colloqui, locali riservati al personale, studio medico, per una superficie di 691 metri quadrati appena rinnovati, a cui si aggiungeranno a novembre ulteriori spazi per 492 metri quadrati.

Analoga struttura si trova al 2° piano del “Nostra Signora di Montallegro”, nell’Ospedale della Comunità di Rapallo, inaugurato stamane con i suoi 12 posti letto, ma operativo dal 30 marzo 2026.

Le opere sono finanziate dal PNRR per i seguenti importi:

  • 720.000 euro per la Casa della Comunità di Sestri Levante;
  • 866.000 euro per l’Ospedale della Comunità di Sestri Levante;
  • 500.000 euro per l’Ospedale della Comunità di Rapallo.

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