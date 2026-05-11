Attualità Imperia e provincia

Imperia, completato il trasferimento del Pronto Soccorso nei nuovi locali

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si è concluso  il trasferimento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia dalla sede provvisoria ai nuovi locali ristrutturati e ampliati.

Le operazioni, coordinate dalla direttrice del presidio dott.ssa Carolina Cuzzoni, dal direttore del Pronto Soccorso dott. Luca Acquarone e dalla coordinatrice infermieristica Valeria Crudo, erano state avviate nei giorni precedenti per tutte le attività preliminari. Nel pomeriggio di ieri, a partire dalle ore 14, si è svolta la fase conclusiva, con il progressivo passaggio delle funzioni assistenziali nei nuovi spazi.

Nel corso del pomeriggio si sono registrati i primi accessi nella nuova struttura: alle ore 17.40 sono stati ricoverati in Osservazione Breve Intensiva (OBI) i primi due pazienti.

L’intero processo si è svolto secondo la pianificazione prevista, senza interruzioni del servizio, garantendo in ogni momento la piena operatività del Pronto Soccorso e la continuità delle cure per tutti i pazienti.

Nel pomeriggio di ieri è stata attivata, tramite la Centrale Operativa 118, una temporanea deviazione dei flussi di emergenza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, revocata alle ore 22.30 al termine delle operazioni di trasferimento.

In serata, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana hanno effettuato una visita ai nuovi locali, incontrando operatori e pazienti e prendendo visione degli spazi rinnovati.

Il nuovo Pronto Soccorso è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento che ha consentito di migliorare la distribuzione degli spazi e di prevedere percorsi differenziati, anche in relazione alla gestione di eventuali emergenze di tipo infettivo.

“Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio, con spazi più funzionali e organizzati per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dell’emergenza-urgenza. Desidero inoltre ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo coinvolto, che ha contribuito alla riuscita delle operazioni con grande professionalità e senso di responsabilità, così come il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, che ha garantito un supporto puntuale ed efficace durante le ore di deviazione”, dichiara il dott. Marino Anfosso.

“Il completamento del trasferimento del Pronto Soccorso di Imperia nei nuovi locali rappresenta un risultato importante per tutta la sanità del Ponente ligure. Grazie a questo intervento, che ha avuto un costo di circa 2,8 milioni di euro,  mettiamo a disposizione di cittadini e operatori spazi più moderni, funzionali e sicuri visto che il nuovo Pronto Soccorso è dotato anche di 30 telecamere, pensati per migliorare la qualità dell’assistenza e la gestione dell’emergenza-urgenza. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che ha lavorato con grande competenza e spirito di collaborazione affinché le operazioni si svolgessero senza alcuna interruzione del servizio, garantendo continuità assistenziale ai pazienti in ogni fase del trasferimento” dichiara l’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Progetto “Geremia” sulla gestione dei reflui portuali: l’Università di Genova ha sviluppato tecniche e modelli numerici di simulazione per la previsione di eventuali sversamenti

Posted on Author Redazione

Il progetto “Geremia” (Gestione dei reflui per il miglioramento delle acque portuali) ha come obiettivo principale la formazione e il sostegno di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità delle acque portuali per mezzo di strumenti e soluzioni innovative. “Geremia” è parte del Programma Interreg Italia – Francia e punta a redigere un piano per […]
Attualità Cairo Montenotte

Funivie S.p.a, cassa integrazione prorogata fino al 31 dicembre 2022

Posted on Author Redazione

“Funivie S.P.A. in liquidazione, su richiesta del presidente di Autorita di Sistema Portuale del Mar Occidentale  nominato dalla legge gestore del compendio, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprietario degli impianti, ha avviato le pratiche per estendere gli strumenti di sostegno al reddito di quei lavoratori che non possono essere impegnati nelle attività […]
Attualità Genova e provincia

Il servizio provinciale di AMT per le festività natalizie. Per la prima volta bus attivi per tutta la giornata a Natale e Capodanno

Posted on Author Redazione

Quest’anno il servizio provinciale di AMT si arricchisce di un’importante novità; per la prima volta ci si potrà spostare con il trasporto pubblico sia al mattino che al pomeriggio nelle giornate di Natale e Capodanno. I bus saranno in servizio, con un orario festivo speciale programmato per le due giornate, nelle fasce orarie comprese tra le 8.45 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *