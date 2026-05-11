Imperia, completato il trasferimento del Pronto Soccorso nei nuovi locali

Si è concluso il trasferimento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia dalla sede provvisoria ai nuovi locali ristrutturati e ampliati.

Le operazioni, coordinate dalla direttrice del presidio dott.ssa Carolina Cuzzoni, dal direttore del Pronto Soccorso dott. Luca Acquarone e dalla coordinatrice infermieristica Valeria Crudo, erano state avviate nei giorni precedenti per tutte le attività preliminari. Nel pomeriggio di ieri, a partire dalle ore 14, si è svolta la fase conclusiva, con il progressivo passaggio delle funzioni assistenziali nei nuovi spazi.

Nel corso del pomeriggio si sono registrati i primi accessi nella nuova struttura: alle ore 17.40 sono stati ricoverati in Osservazione Breve Intensiva (OBI) i primi due pazienti.

L’intero processo si è svolto secondo la pianificazione prevista, senza interruzioni del servizio, garantendo in ogni momento la piena operatività del Pronto Soccorso e la continuità delle cure per tutti i pazienti.

Nel pomeriggio di ieri è stata attivata, tramite la Centrale Operativa 118, una temporanea deviazione dei flussi di emergenza verso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, revocata alle ore 22.30 al termine delle operazioni di trasferimento.

In serata, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana hanno effettuato una visita ai nuovi locali, incontrando operatori e pazienti e prendendo visione degli spazi rinnovati.

Il nuovo Pronto Soccorso è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento che ha consentito di migliorare la distribuzione degli spazi e di prevedere percorsi differenziati, anche in relazione alla gestione di eventuali emergenze di tipo infettivo.

“Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio, con spazi più funzionali e organizzati per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dell’emergenza-urgenza. Desidero inoltre ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo coinvolto, che ha contribuito alla riuscita delle operazioni con grande professionalità e senso di responsabilità, così come il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, che ha garantito un supporto puntuale ed efficace durante le ore di deviazione”, dichiara il dott. Marino Anfosso.

“Il completamento del trasferimento del Pronto Soccorso di Imperia nei nuovi locali rappresenta un risultato importante per tutta la sanità del Ponente ligure. Grazie a questo intervento, che ha avuto un costo di circa 2,8 milioni di euro, mettiamo a disposizione di cittadini e operatori spazi più moderni, funzionali e sicuri visto che il nuovo Pronto Soccorso è dotato anche di 30 telecamere, pensati per migliorare la qualità dell’assistenza e la gestione dell’emergenza-urgenza. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che ha lavorato con grande competenza e spirito di collaborazione affinché le operazioni si svolgessero senza alcuna interruzione del servizio, garantendo continuità assistenziale ai pazienti in ogni fase del trasferimento” dichiara l’Assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò.

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