Genova, 253 nuovi parcheggi a Pontedecimo in Via Anfossi

Doppio importante appuntamento, questo pomeriggio, a Pontedecimo, organizzato dalla Civica Amministrazione.

Prima l’apertura del nuovo parcheggio pubblico di via Anfossi, con 253 stalli per la sosta (200 per le auto e 53 per gli scooter) ricavati all’interno di un’area di proprietà di RFI e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Genova. Subito dopo, l’incontro con i residenti di via Lungotorrente Verde per presentare la conclusione dei lavori di riqualificazione di un tratto della strada, nell’ambito del cantiere del Terzo Valico dei Giovi, fermi da due anni per via di un contenzioso.

Per il Comune di Genova era presente l’assessore ai Lavori pubblici e Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante.

«L’apertura del nuovo parcheggio retrostante la stazione ferroviaria e la riqualificazione di via Lungotorrente Verde sono un combinato disposto fondamentale per migliorare la vita quotidiana degli abitanti di Pontedecimo e di tutta l’alta Valpolcevera – spiega Ferrante – Per quanto riguarda la nuova area per la sosta, abbiamo accelerato e completato l’iter avviato nel precedente ciclo amministrativo per aiutare la delegazione a sopperire a una mancanza cronica di posteggi, anche in un’ottica di interscambio con i mezzi pubblici e in particolare con il treno, data la vicinanza della locale stazione ferroviaria. Ai 253 stalli per la sosta di auto e moto si aggiungeranno poi anche i 30 di via alle Fonderie Grondona».

«Non meno importanti – ha sottolineato Ferrante – sono i lavori di riqualificazione di via Lungotorrente Verde, fermi per due anni a causa di un contenzioso tra Cociv e una ditta in subappalto. Una situazione veramente incresciosa che come Amministrazione, a seguito del sopralluogo condotto lo scorso settembre insieme alla sindaca Salis e al Municipio, alla presenza dei cittadini, ci eravamo impegnati a risolvere, sollecitando Cociv a riprendere e concludere al più presto i lavori. Ci ha fatto piacere incontrare oggi i residenti per spiegare come siamo riusciti, con successo, a risolvere le lungaggini burocratiche, partendo proprio dalle loro segnalazioni. Ciò dimostra – ha concluso Ferrante – come il dialogo coi cittadini sia fondamentale per risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita delle persone».

All’inaugurazione del nuovo park di via Anfossi e all’incontro con la cittadinanza hanno partecipato, oltre all’assessore Ferrante, il presidente del Municipio V Val Polcevera Michele Versace, l’ex presidente municipale e attuale consigliere regionale Federico Romeo, consiglieri municipali e comunali tra cui Alessio Bevilacqua.

«Pontedecimo è un quartiere dove la problematica dei parcheggi è sempre stata molto sentita a causa dell’imponente quantitativo di persone che affluiscono ogni giorno dall’alta Valpolcevera – dichiara il presidente Versace – Una situazione destinata ad alleggerirsi grazie anche alla prossima apertura del posteggio di via delle Fonderie Grondona, grazie al ruolo proattivo del Comune e al supporto del nostro Municipio. Per quanto riguarda il parcheggio di via Anfossi, ringraziamo l’Amministrazione comunale e in particolare l’assessore Ferrante per avere concluso nel migliore dei modi un iter avviato alcuni anni fa dall’allora presidente municipale Federico Romeo, poi proseguito dalle precedenti amministrazioni, comunale e di Municipio, con il contributo tra gli altri dell’ex consigliere delegato alle vallate Alessio Bevilacqua. Siamo ovviamente entusiasti – aggiunge Versace – dei lavori portati a termine dall’Amministrazione in via Lungotorrente Verde, dove il cantiere era fermo da tempo immemore per una controversia: grazie all’assessore Ferrante per avere preso a cuore la questione ed averla risolta con grande efficacia».

IL NUOVO PARCHEGGIO DI PONTEDECIMO DI VIA ANFOSSI

È stato aperto al pubblico il nuovo parcheggio di Pontedecimo, un’opera attesa dai residenti e pensata per migliorare la sosta e la viabilità in una delle zone più frequentate del quartiere.

L’intervento, costato complessivamente circa 770 mila euro, è stato realizzato dal Comune di Genova attraverso Aster in un’area concessa in comodato d’uso gratuito da RFI.

Il nuovo parcheggio è raggiungibile in auto da via Anfossi e dispone di una capacità complessiva di 200 posti auto e 53 posti dedicati alle moto, per un totale di 253 stalli per la sosta: una risposta concreta alla forte domanda di posteggi proveniente dalla zona, anche in funzione della vicinanza con la stazione ferroviaria e con il centro del quartiere.

L’accesso pedonale all’area è invece garantito da via Val D’Astico, consentendo un collegamento diretto e funzionale con il tessuto urbano circostante. Per garantire maggiore sicurezza agli utenti, il parcheggio e i relativi accessi sono dotati di un sistema di videosorveglianza.

ATTENZIONE A SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA IDRAULICA

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti ambientali e alla sicurezza idraulica. Il nuovo parcheggio è infatti stato realizzato con una pavimentazione interamente drenante: una scelta progettuale importante in un’area che presenta criticità dal punto di vista idraulico, soprattutto in corrispondenza del rio Chiesa. La soluzione adottata consentirà una migliore gestione delle acque meteoriche e contribuirà a ridurre il rischio di accumuli e allagamenti durante gli eventi di pioggia intensa.

L’apertura della nuova area di sosta rappresenta dunque un intervento significativo per Pontedecimo, capace di coniugare funzionalità, riqualificazione urbana e attenzione alla sostenibilità del territorio.

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