Estate a Finale Ligure, Oltre 180 eventi e 70 esperienze. Tra gli ospiti Irene Grandi, i Patagarri, Mario Tozzi e Andrea Di Marco

Sarà un’estate di grandi eventi, musica, teatro e appuntamenti diffusi quella che accompagnerà Finale Ligure da giugno a settembre, con oltre 180 eventi e più di 70 esperienze tra mare, borghi, fortezze ed entroterra.

Il calendario “Summer Vibes 2026” propone un programma articolato tra cultura, concerti, spettacoli teatrali, outdoor e animazione territoriale, coinvolgendo associazioni, operatori culturali e realtà locali per offrire occasioni di scoperta e intrattenimento a cittadini e visitatori.

Ad aprire simbolicamente la stagione sarà la 15ͣ edizione di Finale for Nepal, l’evento benefico dedicato alla promozione della solidarietà internazionale e alla valorizzazione dell’arrampicata, a Finalmarina dal 15 al 17 maggio 2026.

Tra gli appuntamenti più attesi arriva il Finale Summer, che porterà in piazza Vittorio Emanuele II grandi nomi della scena nazionale, dalla musica al cabaret, passando per la divulgazione scientifica. Tra gli ospiti annunciati Irene Grandi il 15 luglio per la Notte Bianca di Finalmarina, I Patagarri il 30 luglio, Mario Tozzi il 4 agosto e Andrea Di Marco l’11 agosto.

Tra le novità di quest’anno, è inoltre in fase di definizione il progetto “Estate nei Castelli”, che porta musica, teatro, cinema, incontri e visite guidate all’interno di Forte San Giovanni, Castel Gavone e Castelfranco – in collaborazione con Musei Nazionali Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Centro Storico del Finale e MUDIF, MIKI snc – contribuendo a valorizzare il patrimonio storico cittadino e a creare nuove occasioni di fruizione dei luoghi della storia locale. Tra gli appuntamenti in programma torna Voxonus a Forte San Giovanni, mentre a Castel Gavone arriva la rassegna Orizzonti, che teatro, paesaggio e identità del territorio.

Confermati alcuni degli eventi simbolo dell’estate finalese, a partire da BURTOMICS Comics & Games, in programma dal 10 al 12 luglio a Finalborgo, e Viaggio nel Medioevo, che dal 20 al 23 agosto trasformerà il borgo in una grande rievocazione storica tra spettacoli, figuranti, mercati e atmosfere quattrocentesche, passando per Un Libro per l’Estate.

Tra le proposte musicali dell’estate torna Manietudo Off, la rassegna ospitata al Camping San Martino dal 19 giugno al 28 agosto, nel contesto naturale dell’altopiano delle Manie. Sul palco artisti come Bunna, Matteo Alieno e Francesco Forni, oltre agli appuntamenti speciali con il Premio Bindi in Tour e il collettivo Lab22. La rassegna culminerà il 5 settembre con il MANIETUDO Festival 2026.

Ampio spazio anche alla musica classica e alle produzioni musicali del territorio, con il ritorno dei Concerti dell’Abbazia a Finalpia, della rassegna Musica in Chordis nelle chiese e nei castelli dell’entroterra e del prestigioso Festival e Concorso Pianistico Internazionale Palma d’Oro, in programma dal 28 agosto al 2 settembre. Tra gli eventi più attesi anche i concerti della BRG Orchestra, le iniziative dell’Accademia Musicale del Finale, le serate di Pianisticamente Ateneum!, i concerti all’alba e gli appuntamenti musicali ospitati tra Finalborgo, Varigotti e Finalmarina.

Tra gli eventi più attesi anche la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia a Finalborgo, il 20 giugno, il West Coast Meeting, sempre a Finalborgo dall’1 al 5 luglio, Arrembaggio Finale – Festival Pirata e Festa del Mare, tra il 24 e il 25 giugno a Finalmarina, le Notti Folk di San Lorenzo, spettacolo pirotecnico e balli occitani a Varigotti il 9 agosto, la Notte dei Tarocchi, tra il 12 e il 13 agosto, quest’anno articolata tra le strade di Finalborgo e la Fortezza di Castelfranco. Non mancheranno poi le tradizionali feste patronali e religiose di San Giovanni, San Pietro e San Lorenzo, con le processioni. Tra gli appuntamenti centrali dell’estate anche il weekend di Ferragosto, con la serata dance del 15 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II, il concerto all’alba sul Molo di Finalpia e, il 16 agosto, ‘Notti Magiche 90’ insieme allo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Finalmarina.

L’estate finalese vivrà come sempre anche grazie all’impegno delle associazioni del territorio che, anche quest’anno, contribuiranno ad animare piazze e centri storici con manifestazioni, spettacoli e appuntamenti tradizionali. Tra queste Varigotti Insieme, I Garosci de Pia, Finalborgo.it, Centro Storico del Finale, Associazione Palma d’Oro, Accademia Musicale del Finale, Cara Beltà e numerose altre realtà culturali e associative che collaborano alla costruzione del calendario estivo.

Accanto al calendario degli eventi, torna anche il catalogo delle esperienze “Summer Vibes 2026”, costruito intorno ai tre temi vacanza Vivi & Esplora, Sport & Avventura, Relax & Benessere. Oltre 50 proposte accompagneranno residenti e turisti per tutta l’estate, grazie al coinvolgimento di operatori locali, guide ambientali, associazioni sportive e realtà culturali del territorio.

Il programma comprende sia esperienze gratuite a calendario, promosse dal Comune di Finale Ligure e proposte in date fisse fino a settembre, sia attività su prenotazione curate direttamente dagli operatori del territorio, pensate per offrire ai visitatori occasioni di scoperta personalizzata.

Tra le iniziative gratuite figurano visite guidate, escursioni naturalistiche, appuntamenti culturali, attività per famiglie e laboratori per bambini, con proposte diffuse tra mare, borghi ed entroterra. Accanto a queste, il catalogo raccoglie numerose esperienze prenotabili direttamente con guide e professionisti locali: trekking panoramici, kayak e snorkeling, uscite in barca a vela, escursioni a cavallo, degustazioni di prodotti tipici, attività benessere, esperienze outdoor e percorsi dedicati alla scoperta del patrimonio storico e archeologico del Finalese. Tra le proposte in calendario anche le ‘Storie al chiaro di luna’, visite serali a Castel Gavone curate dal Centro Storico del Finale.

Non mancheranno le attività dedicate agli appassionati di sport e avventura, dalla mountain bike all’arrampicata, fino alle esperienze legate al mare e alla scoperta del Santuario Pelagos, uno dei tratti più suggestivi del Mediterraneo per biodiversità marina.

In questo contesto, il MUDIF – Museo Diffuso del Finale e il Consorzio FOR – Finale Outdoor Region si confermano punti di riferimento nella promozione di un turismo esperienziale che intreccia cultura, paesaggio e scoperta attiva del territorio.

“Il calendario estivo 2026 conferma la capacità di Finale Ligure di proporre un’offerta ampia, continua e diffusa su tutto il territorio” commenta Maura Firpo, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Finale Ligure. “Accanto ai grandi eventi e agli ospiti di richiamo nazionale, abbiamo voluto valorizzare anche il lavoro delle associazioni locali e le iniziative che animano i nostri borghi e le frazioni dell’entroterra, costruendo un’estate capace di coinvolgere pubblici diversi“.

“L’estate di Finale Ligure si apre con Finale For Nepal, tra sporto e solidarietà, e si chiude idealmente con il Mondiale Enduro UCI, la più importante manifestazione sportiva non solo per la nostra città ma per l’intera Liguria, che rappresenta il coronamento di oltre trent’anni di impegno di Finale Ligure nel mondo dell’outdoor e della mountain bike” aggiunge Valter Sericano, Assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure. “Ma Finale e lo sport sono anche molto altro: quest’estate Porto, Lega Navale e Circolo Nautico dedicheranno grande attenzione all’accessibilità, con esperienze rivolte alla disabilità per tutta la stagione. Anche il Tennis Club di Finale continua il proprio percorso di rinnovamento, aprendosi sempre più ai giovani e alle scuole, nel segno di uno sport davvero per tutti. Infine il cicloturismo, con Finale Ligure che si conferma hub strategico e punto di partenza per itinerari verso ponente, levante ed entroterra, fino all’Oltregiogo, alle Langhe e al Piemonte“.

“Finale Ligure continua a investire su una proposta integrata che unisce cultura, spettacolo, outdoor e valorizzazione del territorio” dichiara Angelo Berlangieri, Sindaco di Finale Ligure. “Il calendario Summer Vibes rappresenta il risultato di una collaborazione sempre più forte tra Comune, associazioni e operatori locali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di qualità sia ai residenti sia ai numerosi visitatori che scelgono Finale per le vacanze“.

La promozione della stagione estiva sarà supportata da una strategia integrata di comunicazione e marketing turistico, sviluppata attraverso strumenti digitali, attività media e informazione diffusa sul territorio. Gli eventi e le esperienze saranno promossi tramite il sito e il DMS di destinazione, i canali social di Visit Finale Ligure, la rivista stagionale “My Perfect Place Estate”, newsletter dedicate a operatori turistici, visitatori, agenzie di viaggio e tour operator. Parallelamente saranno attivate campagne advertising geolocalizzate in Liguria e Piemonte dedicate ai principali eventi estivi e azioni di marketing turistico rivolte ai mercati del nord e centro Italia, con promozione di soggiorni ed esperienze di più giorni. A partire dalla prima settimana di giugno sarà inoltre distribuito il catalogo “Summer Vibes Estate 2026” nelle strutture ricettive, balneari e commerciali del territorio, accompagnato da QR code per consultare il calendario aggiornato di eventi ed esperienze.

Il calendario completo degli eventi e il catalogo delle esperienze saranno disponibili online su Visit Finale Ligure

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