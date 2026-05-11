10eLotto, in Liguria vincite per 35mila euro

Il concorso del 10eLotto di venerdì 8 maggio ha premiato la Liguria, con vincite per un totale di 35mila euro. Come riporta Agipronews, a Deiva Marina, in provincia di La Spezia, un fortunato giocatore si è assicurato ben 25mila euro grazie a un 7 Oro; la giocata è stata effettuata in Piazza Gerolamo Bollo. A questa, si aggiunge una vincita da 10mila euro effettuata in Via Gerolamo Gastaldi ad Alassio, in provincia di Savona, grazie a un 7 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,46 miliardi da inizio anno.
Articoli correlati
Genova, nasce il progetto “Educazione Civica e Scuole”
Socialità e solidarietà, rapporti intergenerazionali, bene comune: sono questi i tre temi di “Educazione civica & scuole”, il progetto dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova giunto quest’anno alla sua terza edizione e rivolto alle classi delle scuole genovesi di ogni ordine e grado. Il progetto, che rinnova l’invito a bambini e ragazzi alla […]
Savona, verrà presentato oggi il corso per bagnino di salvataggio
Savona.Sarà presentato oggi pomeriggio, alle 18, nella sede di lungomare Matteotti a Savona il corso per bagnino di salvataggio estivo organizzato dalla Soietà Nazionale di Salvamento Sezione di Savona e Finale Ligure. Il corso prevede incontri teorico – pratici inerenti l’attività del bagnino, la normativa, le ordinanze balneari, le tecniche di soccorso in acqua, la […]
Genova, 5 anni l’inaugurazione del Ponte San Giorgio. Bucci: “Opera simbolo di rinascita”
“Cinque anni fa Genova inaugurava il Ponte San Giorgio. Un’opera che è simbolo di rinascita, di determinazione e di unità. Il nostro pensiero, oggi come allora, va prima di tutto alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e alle loro famiglie. Come disse Renzo Piano il giorno dell’inaugurazione: “È un ponte di luce, da […]