10eLotto, in Liguria vincite per 35mila euro

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Socialità e solidarietà, rapporti intergenerazionali, bene comune: sono questi i tre temi di “Educazione civica & scuole”, il progetto dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova giunto quest’anno alla sua terza edizione e rivolto alle classi delle scuole genovesi di ogni ordine e grado. Il progetto, che rinnova l’invito a bambini e ragazzi alla […]