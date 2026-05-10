Savona, il vescovo Marino: “Le donne operano la pace più degli uomini”

“Le donne, più degli uomini, sono capaci di operare la pace”. Così il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino ha iniziato il penultimo incontro della “Scuola della Parola” ospitato dalla Parrocchia San Giuseppe e tenutosi l’8 maggio sera. “Pace è un sostantivo femminile – ha aggiunto – La pace è portata avanti da donne che in tante parti del mondo si impegnano per costruirla”.

“Talvolta sono donne conosciute – ha proseguito monsignor Marino – Penso a Esther Hillesum (scrittrice olandese ebrea vittima dell’Olocausto, n.d.r.) o Madeleine Delbrêl (assistente sociale francese riconosciuta venerabile dalla Chiesa cattolica, n.d.r.). Altre volte sono madri, figlie, sorelle che, senza che nessun potente del mondo le conosca, cercano di operare per legami diversi da quelli che invece i potenti stessi vogliono distruggere: penso alle donne in Birmania, Israele, Palestina, Russia o Ucraina.”

“Non è un caso che i potenti della Terra, lo si nota aprendo i giornali, abbiano volti e nomi di maschi – ha detto ancora il vescovo – In Maria vogliamo raccogliere tutte le donne che si impegnano per la pace. Il momento di preghiera di stasera compie il cammino di quest’anno in cui abbiamo tentato di contemplare il mistero della pace per imparare ad esserne artigiani laddove ci troviamo a vivere.”

La registrazione video dell’evento di formazione spirituale è visualizzabile sul sito web della Diocesi di Savona-Noli (pagina “ Testi ” all’indirizzo chiesasavona.it/testi ) e sul canale YouTube diocesano youtube.com/@chiesasavona ). L’ultimo appuntamento della “Scuola della Parola” sarà sabato 23 maggio alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta in concomitanza con la Veglia di Pentecoste.

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