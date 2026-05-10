Genova, Raduno degli Alpini. Il Presidente della Regione, Bucci: “La città si è fatta conoscere per quella che è davvero: forte, coesa, rispettosa”

“Una giornata straordinaria per Genova e per tutta la Liguria. La grande parata degli Alpini nel cuore della città ci sta regalando emozioni, orgoglio e un’immagine bellissima della nostra terra.

Migliaia di alpini hanno invaso le strade con il loro entusiasmo, accolti dal calore dei genovesi e dei liguri. Abbiamo dimostrato di essere una regione accogliente, capace di fare squadra e di ospitare al meglio un evento che resterà nella memoria di tutti”, lo ha scritto sui social il presidente della REgione Liguria, Bucci

“Genova si è fatta conoscere per quello che è davvero: una città forte, coesa, rispettosa e straordinaria da vivere. Grazie agli Alpini per questi giorni indimenticabili, vi aspettiamo presto di nuovo qui, insieme alle vostre famiglie”.

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