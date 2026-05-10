Genova, palpeggia la fidanzata di un ragazza: rissa all’esterno di un locale

Una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite. Un ragazzo di 25 anni, avrebbe iniziato a litigare con un uomo di 30 anni che sarebbe stato responsabile di un palpeggiamento ai danni della fidanzata del ragazzo. La lite è degenerata, il giovane è stato aggredito dall’umo all’esterno del locale con una bottigliata alla nuca. La ragazza è stata ugualmente aggredita a pugni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasferito i due al pronto soccorso. L’aggressore è stato medicato e portato in Questura.
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