Rubano due bici elettriche del valore di 20.000 euro. E’accaduto a Celle Ligure, protagonisti tre muratori di età compresa tra i 25 e i 40 anni che sono stato denunciati anche per altri due furti che avrebbero commesso. Tutto il materiale è stato recuperato e distribuito. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Savona. Dopo la testimonianza di un ragazzo che ha dichiarato attraverso un messaggio facebook di avere incrociato Andrea Freccero alle 4 del 32 dicembre nella zona del Casinò di Barcellona, un altro elemento si è aggiunto nel corso del pomeriggio. Una ristoratrice italiana ma residente in Spagna racconta che alcuni dipendenti si sarebbero imbattuti in […]
Un uomo di 40 anni è caduto da un’altezza di tre metri, infortunandosi gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts