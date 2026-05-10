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Rubano due bici elettriche del valore di 20.000 euro. E’accaduto a Celle Ligure, protagonisti tre muratori di età compresa tra i 25 e i 40 anni che sono stato denunciati anche per altri due furti che avrebbero commesso. Tutto il materiale è stato recuperato e distribuito. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts