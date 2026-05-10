Redazione

Articoli correlati
Celle Ligure Cronaca

Celle Ligure, rubano due bici elettriche da 20.000 euro: denunciati

Posted on Author Redazione

Rubano due bici elettriche del valore di 20.000 euro. E’accaduto a Celle Ligure, protagonisti tre muratori di età compresa tra i 25 e i 40 anni che sono stato denunciati anche per altri due furti che avrebbero commesso. Tutto il materiale è stato recuperato e distribuito.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca In Primo Piano

Savonese scomparso a Barcellona: nuovi particolari

Posted on Author Redazione

Savona. Dopo la testimonianza di un ragazzo che ha dichiarato attraverso un messaggio facebook di avere incrociato Andrea Freccero alle 4 del 32 dicembre nella zona del Casinò di Barcellona, un altro elemento si è aggiunto nel corso del pomeriggio. Una ristoratrice italiana ma residente in Spagna racconta che alcuni dipendenti si sarebbero imbattuti in […]
Cronaca Mallare

Mallare, 40 enne cade da un’altezza di 3 metri: in codice rosso al Santa Corona

Posted on Author Redazione

Un uomo di 40 anni è caduto da un’altezza di tre metri, infortunandosi gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *