Genova, “Alpini faro per il futuro dell’Italia”: la sfilata conclusiva del 97° Raduno ha portato 400.000 persone in città

“Alpini, faro per il futuro dell’Italia”. La sfilata conclusiva della 97/ma Adunata nazionale degli alpini ha visto la partecipazione di almeno 100.000 Penne Nere che hanno percorso le strade de Centro Città: da Piazza Corvetto, attraverso Piazza De Ferrari, Via XX Settembre fino a Piazza Della Vittoria dove si è svolta la parte cinclusiva della cerimonia con il passaggio di consegne con Brescia che ospiterà l’edizione 2027. Sul palco delle autorità, la sfilata è stata accolta dal ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis oltre alle autorità civili e militari cittadine. A concludere l’Adunata l’ammainabandiera che chiuderà la tre giorni che ha portato nel capoluogo ligure ben 400.000 persone. “Abbiamo dimostrato che abbiamo fatto la scelta giusta qualche anno fa quando abbiamo cercato di ottenere l’adunata qui a Genova. Genova ha accolto tutti in maniera incredibile e gli alpini si sono dimostrati molto contenti di essere qui da noi. Quindi è stato un grande successo. La scelta giusta, un grande successo”, ha detto il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci in piazza della Vittoria per la sfilata conclusiva.

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