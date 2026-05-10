Calcio, Genoa: pari e noia a Firenze

Risultato scontato, o quasi. Al “Franchi” di Firenze, Fiorentina e Genoa praticamente non giocano e finisce con lo 0-0 necessario ai viola per certificare la salvezza. Al Genoa resta un punto esterno che serve solo alle statistiche. Nel primo tempo non ci sono state occasioni nè emozioni con le due squadre preoccupate di non commettere errori fatali, nella ripresa il Genoa ha creato un paio di occasione tra cui una miracolo di De Gea e un salvataggio sulla linea di un difensore della Fiorentina mentre sul fronte opposto al 79′ Piccoli si è visto respingere il tiro quasi a colpo sicuro con il pallone finito di pochissimo fuori dopo una deviazione. Tutto qui per una partita di fine stagione che vale quanto un saldo. Da segnalare due debutti nel Genoa: quelli di Ouedraogo e Doucoure.

Fiorentina-Genoa 0-0

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour (72′ Fabbian), Fagioli, Mandragora (72′ Brescianini); Parisi (86′ Gudmundsson), Braschi (61′ Piccoli), Solomon

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli (82′ Doucoure), Ostigard, Zatterstrom; Ellertsson, Frendrup, Amorim (82′ Masini), Martin (70′ Ouedraogo); Vitinha, Ekhator (70′ Malinovskyi; Colombo (58′ Ekuban)

Arbitro Massimi, assistenti Mokhtar e Cavallina, quarto ufficiale Calzavara. Al Var Massa

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