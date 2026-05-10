Attualità Genova

A10, due notti di chiusura tra il bivio con la A7 e Genova Prà

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Due notti di chiusure in programma sulla A10 Genova-Savona, in direzione di Ventimiglia per consentire i lavori di manutenzione del viadotto “Palmaro”

Il primo provvedimento scatterà dalle ore 22 di martedì 12 alle 5:30 di mercoledì 13 maggio: in quella finestra notturna sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Savona. Per chi proviene da Milano e Serravalle lungo la A7 sarà obbligatoria l’uscita alla barriera di Genova Ovest, con possibilità di rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’ per proseguire poi in direzione del ponente ligure.

Diverso il percorso per chi entrerà alla barriera di Genova Ovest: in questo caso non sarà possibile immettersi sulla A10 verso Savona. Gli automobilisti dovranno quindi proseguire obbligatoriamente sulla A7 in direzione Serravalle-Milano, con uscita consigliata a Genova Bolzaneto sulla stessa A7 oppure a Genova Est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

La seconda chiusura è prevista dalle 22 di giovedì 14 alle 5:30 di venerdì 15 maggio e interesserà il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, sempre in direzione Savona. In questo caso, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, gli automobilisti potranno percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A10 a Genova Pra’.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito www.autostrade.it. Aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico e sui percorsi alternativi vengono diramati attraverso RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, oltre che tramite l’app “Autostrade per l’Italia”, disponibile gratuitamente per Android e iOS, i pannelli a messaggio variabile lungo la rete e il network televisivo Infomoving nelle aree di servizio. La programmazione completa è consultabile anche sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. Per ulteriori informazioni resta attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.

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