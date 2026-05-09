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Savona, Al Centro Commerciale il Gabbiano 200 bambine e bambini al Casting Tour Zecchino d’Oro

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Oltre 200 bambine e bambini si sono dati appuntamento  a Savona oggi per il Casting Tour Zecchino d’Oro tenutosi al Centro Commerciale Il Gabbiano del gruppo Coop Liguria.
Una giornata dedicata ai più piccoli dove tutti i bambini dai 3 ai 10 anni hanno potuto scoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme.
Al casting sono arrivati tutti preparatissimi. Ogni bambino poteva infatti scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare, consultando una playlist che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli:
I bambini che supereranno questa prima tappa al Gabbiano saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione che si terrà nel corso del 2026.

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