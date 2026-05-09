Presentata la Seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride

È stata presentata in conferenza stampa, la seconda edizione della Cinque Terre Passion Ride, alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore allo Sport Alberto Giarelli, di Alessandro Tegner per ATCommunication Srl, di Nur El Gawohary, Portavoce di Ansaldo energia, Piccarda Tattini, co-ideatrice dell’evento e Antonella Simone per Confartigianato.

Durante la conferenza stampa Paolo Bettini, Campione Olimpico e due volte Campione del Mondo di ciclismo è intervenuto tramite videomessaggio.

Dopo il successo dell’esordio, che ha registrato un’ottima partecipazione e un forte apprezzamento, la manifestazione cicloturistica torna alla Spezia, sabato 9 e domenica 10 maggio, con una due giorni interamente dedicata alla scoperta del territorio, attraverso percorsi in bicicletta e camminate all’aria aperta.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Eventi come la Cinque Terre Passion Ride rappresentano un’occasione preziosa per vivere appieno il nostro territorio, riscoprendone la bellezza attraverso lo sport, il contatto diretto con la natura e momenti di tempo libero di qualità. Questa manifestazione unisce attività all’aria aperta, socialità e promozione delle nostre eccellenze paesaggistiche, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica, inoltre questa seconda edizione, torna arricchita dopo il grande successo della precedente, con nuove esperienze e personaggi importanti come Paolo Bettini e Silvia Parietti. Siamo felici di sostenere questa iniziativa perché invita a muoversi, a stare insieme e a vivere la città e il suo comprensorio in modo sano e sostenibile: lo sport, infatti, è anche salute, benessere e qualità della vita. Ringrazio il Centro Sociale Interaziendale Ansaldo Fincantieri, Regione Liguria e tutti coloro che sostengono la manifestazione e che vi parteciperanno”.

Sabato 9 maggio la mattinata si aprirà in Piazza Europa, alle 10.30. Ad attendere i partecipanti, la Social Ride in compagnia di Paolo Bettini e Silvia Parietti; alternativamente sarà disponibile una camminata culturale guidata tra i punti più suggestivi del centro cittadino. A seguire, i partecipanti potranno godersi uno spuntino a partire dalle ore 13.00, mentre il villaggio in Piazza Europa resterà aperto fino alle 17.00 per accogliere visitatori e appassionati.

Domenica 10 maggio in Piazza Europa, alle ore 7.00, è previsto il ritrovo dei ciclisti che sceglieranno di misurarsi con uno dei due tracciati disegnati con la consulenza tecnica di Paolo Bettini, pensati per esaltare la varietà del panorama locale: il percorso “Focaccia (Classic)” di 58,3 km e 1.460 m di dislivello, che rappresenta l’essenza del territorio, con un anello che attraversa l’entroterra e rientra lungo la costa, toccando alcune delle località più iconiche delle Cinque Terre. Il percorso “Pesto (Levanto Escape)” propone invece un tracciato più impegnativo, di 83,4 km e 2.160 m di dislivello con un’estensione verso Levanto e un lungo tratto panoramico sul mare.

L’arrivo è previsto per le ore 13.00 in Piazza Europa, dove sarà allestita un’area ristoro a disposizione di tutti i partecipanti.

La Cinque Terre Passion Ride è sostenuta da importanti realtà istituzionali, tra cui Regione Liguria e Centro Sociale Interaziendale Ansaldo Fincantieri, a conferma del ruolo dell’evento come strumento di promozione territoriale e sviluppo sostenibile che mira a consolidarsi come riferimento nel panorama ciclistico nazionale.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sulla piattaforma ENDU (https://www.endu.net/it/events/cinque-terre-passion-ride-2026/).

Per maggiori informazioni: www.cinqueterrepassionride.it – info@cinqueterrepassionride.it

PROGRAMMA

Sabato 9 maggio

10:30 – Ritrovo in Piazza Europa e partenza per social ride con Paolo Bettini e Silvia Parietti.

10:30 – Ritrovo in Piazza Europa e partenza per camminata culturale guidata per i punti iconici della Spezia.

Dalle 11:00 alle 17:00 – Ritrovo in Piazza Europa, La Spezia

Dalle 13:00 – Spuntino per i partecipanti alle varie attività

Domenica 10 maggio

Dalle 07:00 alle 08:00 – Ritrovo e ritiro pacchi gara in Piazza Europa

08:30 – Partenza dei percorsi Pesto (Levanto Escape) e Focaccia (Classic)

Dalle 13:00 – Arrivo in Piazza Europa e ristoro

15:30 – Chiusura ufficiale dell’evento

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