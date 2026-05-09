Giro d’Italai, Ranzo si fa bella per il passaggio della carovana rosa

Quando il Giro d’Italia attraversa un paese, lo fa con una carovana di decine di veicoli, corridori, tecnici, giornalisti e personale di servizio. Anche le strade comunali di piccoli paesi come Ranzo diventano scenografia televisiva trasmessa in 198 paesi. «Anche il nostro Comune – dice a questo proposito il sindaco Giancarlo Cacciò – non perderà l’occasione del passaggio della carovana della 109ª edizione prevista il 21 maggio con la dodicesima tappa da Imperia a Novi Ligure. La preparazione richiede settimane di interventi. Ci stiamo adoperando per abbellire Ranzo e il suo comprensorio», assicura Cacciò. In questo lavoro invisibile prima ancora del passaggio del Giro, la vita ordinaria dei territori è in frenetica attesa. «Per Ranzo che punta tutto su un territorio ricchissimo di cantine tanto da aver lanciato il brand Ranzo is Wine, la copertura televisiva è un’occasione imperdibile. La RAI dedica al Giro circa 120 ore di diretta tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay — per un paese come il nostro – prosegue Cacciò – è un’esposizione che nessuna campagna turistica comunale potrebbe pagare, e probabilmente nemmeno immaginare. Imperia ospiterà la partenza della tappa per Novi Ligure, ma la corsa rosa passerà da Ranzo, un evento storico che vedrà la partecipazione dei nostri bambini pronti sventolare le bandierine al passaggio dei corridori per una festa di paese dalle grandi occasioni».

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