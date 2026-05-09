Genova, truffa anziana e le ruba 30.000 euro: arrestato

Un uomo di 33 anni, italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Genova, con l’accusa di rapina aggravata impropria. La segnalazione è arrivata dalla Questura, per un uomo che era riuscito a fuggire da un’abitazione di San Fruttuoso dopo aver rubato un cofanetto pieno di gioielli. Vittima del furto una 93enne genovese, che precedentemente era stata contattata telefonicamente da un finto operatore delle Forze dell’Ordine.

Al telefono, il truffatore aveva raccontato alla donna che una vettura di proprietà della sua sua famiglia era stata utilizzata per compiere una rapina. L’aveva così convinta a ricevere un emissario che controllasse i valori presenti in casa, al fine di escludere la presenza di refurtiva.

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un uomo che, entrato in casa, si faceva mostrare dall’anziana i valori presenti in casa, strappandole dalle mani un portagioie con all’interno monili dal valore approssimativo di 30.000 euro.

La donna aveva iniziato ad urlare, afferrandogli il braccio, attirando l’attenzione di un condomino poi intervenuto in suo soccorso per provare a bloccare il malvivente. Il ladro riusciva tuttavia a divincolarsi e fuggire, perdendo però un borsello con all’interno una tessera sanitaria e tre bottoni di una camicia.

Subito sono scattate le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, grazie alle quali l’uomo è stato individuato alla stazione di Principe, dove era stato bloccato prima di salire a bordo di un treno diretto nel Sud Italia. Il ladro indossava ancora la camicia priva dei tre bottoni che erano caduti durante la rapina: è stato ritrovato in possesso dell’intera refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

Arrestato e portato al carcere di Marassi, per l’uomo rimane salva la presunzione di innocenza.

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