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Genova, Raduno degli Alpini: 251 volontari di Protezione Civile in campo per l’accoglienza

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«Sono 251 volontari di tutte le associazioni convenzionate con la Protezione Civile del Comune di Genova di supporto all’organizzazione dell’Adunata degli Alpini, per dare il benvenuto e garantire la migliore accoglienza possibile alle centinaia di migliaia di persone, tra Alpini e visitatori, che continuano ad affluire nella nostra città. Tre giorni di festa in cui la macchina comunale è stata attivata a pieno regime, a partire dalla Direzione Protezione Civile riunita, in ottica preventiva, in un Centro Operativo Comunale permanente, per essere subito pronta a coordinare gli interventi in caso di necessità».
Lo dichiara l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante che ieri, venerdì 8 maggio, ha voluto salutare e ringraziare personalmente i volontari impegnati in piazza Verdi, davanti alla stazione ferroviaria di Brignole.
«In questi tre giorni la Protezione Civile garantisce due presìdi fissi a Brignole e Piazza Principe, a cui domenica 10 maggio si aggiungerà uno sforzo straordinario per gestire i deflussi con un’attività aggiuntiva di presidio presso le stazioni della metropolitana – spiega Ferrante –: una preziosa opera di assistenza ad Alpini, turisti e concittadini».
«Ringrazio tutti coloro che fin dal primo momento, ancora una volta, hanno messo a disposizione della città il loro tempo e la loro professionalità a beneficio della nostra comunità: un ottimo lavoro di squadra – sottolinea Ferrante – che ha coinvolto il personale dell’Ente e tutte le associazioni di Protezione Civile comunale. Tra queste, ci tengo a ricordarlo, c’è anche l’Unità Sezionale di Protezione Civile ANA Genova con sede in via Canevari che su impulso della nostra Amministrazione, pochi mesi fa, è riuscita finalmente ad aderire ufficialmente al sistema comunale di Protezione Civile, garantendo un notevole valore aggiunto alla capacità della città di gestire non solo le situazioni di emergenza, ma anche i grandi momenti di festa, con un’enorme partecipazione popolare, come l’Adunata nazionale degli Alpini che abbiamo l’onore di ospitare proprio in questo fine settimana».
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