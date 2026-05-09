Genova, Raduno degli Alpini: 251 volontari di Protezione Civile in campo per l’accoglienza

«Sono 251 volontari di tutte le associazioni convenzionate con la Protezione Civile del Comune di Genova di supporto all’organizzazione dell’Adunata degli Alpini, per dare il benvenuto e garantire la migliore accoglienza possibile alle centinaia di migliaia di persone, tra Alpini e visitatori, che continuano ad affluire nella nostra città. Tre giorni di festa in cui la macchina comunale è stata attivata a pieno regime, a partire dalla Direzione Protezione Civile riunita, in ottica preventiva, in un Centro Operativo Comunale permanente, per essere subito pronta a coordinare gli interventi in caso di necessità».

Lo dichiara l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimo Ferrante che ieri, venerdì 8 maggio, ha voluto salutare e ringraziare personalmente i volontari impegnati in piazza Verdi, davanti alla stazione ferroviaria di Brignole.

«In questi tre giorni la Protezione Civile garantisce due presìdi fissi a Brignole e Piazza Principe, a cui domenica 10 maggio si aggiungerà uno sforzo straordinario per gestire i deflussi con un’attività aggiuntiva di presidio presso le stazioni della metropolitana – spiega Ferrante –: una preziosa opera di assistenza ad Alpini, turisti e concittadini».

«Ringrazio tutti coloro che fin dal primo momento, ancora una volta, hanno messo a disposizione della città il loro tempo e la loro professionalità a beneficio della nostra comunità: un ottimo lavoro di squadra – sottolinea Ferrante – che ha coinvolto il personale dell’Ente e tutte le associazioni di Protezione Civile comunale. Tra queste, ci tengo a ricordarlo, c’è anche l’Unità Sezionale di Protezione Civile ANA Genova con sede in via Canevari che su impulso della nostra Amministrazione, pochi mesi fa, è riuscita finalmente ad aderire ufficialmente al sistema comunale di Protezione Civile, garantendo un notevole valore aggiunto alla capacità della città di gestire non solo le situazioni di emergenza, ma anche i grandi momenti di festa, con un’enorme partecipazione popolare, come l’Adunata nazionale degli Alpini che abbiamo l’onore di ospitare proprio in questo fine settimana».

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