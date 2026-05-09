Genova, il presidente della Regione Liguria Bucci: “Il Vespucci non è soltanto la nave più bella del mondo: è un simbolo della nostra identità”

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La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale delle Opere Edili per l’anno 2022. Regione Liguria ha istituito una Commissione Istituzionale e 11 sub commissioni tecniche al fine di aggiornare il prezzario con un modus operandi che prendesse in considerazione sia il punto di vista degli Enti Locali, sia delle imprese Edili e […]