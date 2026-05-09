Genova, il presidente della Regione Liguria Bucci: “Il Vespucci non è soltanto la nave più bella del mondo: è un simbolo della nostra identità”

“Genova oggi ha salutato la partenza dell’Amerigo Vespucci, salpata verso gli Stati Uniti per una nuova missione internazionale. Dal Porto Antico è iniziato un viaggio che porterà ancora una volta nel mondo il nome, la storia e le eccellenze dell’Italia.
Il Vespucci non è soltanto la nave più bella del mondo: è un simbolo della nostra identità, della tradizione marinara italiana, della competenza e della capacità di emozionare in ogni porto in cui arriva. Per la Liguria è motivo di grande orgoglio vedere partire questa straordinaria ambasciatrice del Made in Italy proprio da Genova”. Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci sui social.
“Buon vento agli ufficiali, ai marinai e a tutto l’equipaggio. Portate con voi anche l’orgoglio di una terra che nel mare trova da sempre la propria forza, la propria storia e la propria vocazione”, ha concluso, Bucci.