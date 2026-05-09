Cronaca Genova

Genova, derubata in casa da un uomo che l’ha minacciata con un coltello: indagini in corso

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Una donna di 30 anni è stata rapinata in casa propria da un uomo che l’ha minacciata con un coltello. L’uomo, secondo la ricostruzione, avrebbe risposto a un annuncio online pubblicato dalla vittima e si sarebbe presentato alla sua porta con un coltello, minacciandola. Terrorizzata, la donna ha consegnato all’aggressore soldi e un bracciale.

La 30enne ha chiamato subito il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura di Genova, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno analizzando il contenuto dell’annuncio online per ricostruire con precisione l’identità del rapinatore.

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