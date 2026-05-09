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Genova, Adunata Alpini, a Palazzo Ducale celebrata la fratellanza alpina

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È stato il saluto della consigliera comunale delegata del Comune di Genova per la 97ª Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini, Vittoria Canessa Cerchi, ad aprire questa mattina nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale l’incontro associativo con le delegazioni delle Sezioni ANA all’estero, i rappresentanti della I.F.M.S. (International Federation of Mountain Soldiers) e i militari stranieri presenti in città.
Un appuntamento dal forte valore simbolico per Genova, città ospitante della 97ª Adunata Nazionale Alpini, che in questi giorni si conferma luogo di incrocio tra culture, storie e tradizioni unite dai valori della solidarietà e della fratellanza alpina.
Nel suo intervento, la consigliera Vittoria Canessa Cerchi ha evidenziato il profondo legame tra Genova e il mondo alpino, richiamando il valore universale dell’esperienza delle Penne Nere e delle comunità italiane all’estero: «Accogliere a Genova le delegazioni internazionali dell’Associazione Nazionale Alpini rappresenta un privilegio per una città che, proprio come il mondo alpino, ha un legame indissolubile con il concetto di confine e di orizzonte. Genova, città di mare protetta e abbracciata dalle montagne, riconosce in tutto il Corpo e nelle Sezioni ANA all’estero la prova concreta di come lo spirito alpino non conosca confini e continui a trasmettere valori di solidarietà, sacrificio e onestà anche lontano dall’Italia, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Per la nostra città – prosegue Canessa Cerchi – è motivo di orgoglio poter essere oggi la porta che riabbraccia queste comunità sotto la luce della Lanterna. La presenza delle delegazioni internazionali ricorda inoltre come la montagna abbia un linguaggio universale e come la fratellanza sappia superare ogni distanza geografica. Per Genova e per l’Italia intera, la 97ª Adunata Nazionale Alpini non rappresenta soltanto un appuntamento istituzionale, ma anche la testimonianza concreta di una comunità globale capace di restare fedele alla propria identità e ai propri valori. Gli Alpini ci insegnano che la distanza fisica nulla può contro un legame di fratellanza autentico. Le piazze, i vicoli e le alture di questa città sono pronti a onorare la loro storia».
All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini e numerosi rappresentanti delle delegazioni italiane e straniere.

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