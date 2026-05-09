Genova, 4 giovani denunciati per furto aggravata e ingresso abusivo in area privata

Nel corso della notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno denunciato quattro giovani, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, per furto

aggravato e ingresso abusivo in area privata.

I quattro, dopo aver scavalcato le transenne poste a protezione della Cittadella Militare dell’Esercito, sono stati subito individuati dal personale di guardia del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici dell’Esercito Italiano di Torino, che ha allertato i carabinieri.

L’intervento delle pattuglie del radiomobile ha permesso di bloccare i quattro giovani e di recuperarli in possesso di occhiali da sole marchiati “Esercito Italiano”.

La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita all’avente diritto.

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