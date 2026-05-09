Coop Liguria, nel 2025 utile di quasi 25 milioni di euro

In un contesto economico di crescita debole, nonostante l’ulteriore rallentamento dell’inflazione alimentare e dei beni energetici, che ha favorito una moderata ripresa dei consumi, il Gruppo Coop Liguria nel 2025 ha ulteriormente migliorato i risultati già positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo l’anno con un utile consolidato di 24,902 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 9 milioni.

La ricorrenza è stata celebrata con numerose iniziative: il 21 marzo è stato organizzato a Savona – città dove nacque il primo nucleo della Cooperativa – l’incontro “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”, al quale hanno partecipato le Istituzioni e tutti i rappresentanti di rilievo del movimento cooperativo. In Primavera è stato realizzato il tour in cinque tappe “Food Village”, portando il prodotto Coop e i prodotti del territorio in cinque città della regione, mentre i Soci hanno potuto approfittare di uno speciale cashback sui prodotti locali. Con il Teatro Nazionale di Genova, sono stati celebrati gli 80 anni della Liberazione, offrendo ai Soci volontari e alle associazioni una replica dello spettacolo “D’oro – Il sesto senso partigiano”. Per guardare al futuro, invece, è stata lanciata una selezione volta ad assumere giovani under 30 da avviare a ruoli di responsabilità.

Per contenere l’inflazione, Coop Liguria ha continuato ad assorbire una parte importante dei rincari richiesti dai produttori, riversandoli solo parzialmente sui prezzi di vendita, e per i primi mesi dell’anno ha mantenuto al di sotto della media dell’inflazione i prezzi di molti prodotti importanti per la spesa quotidiana.

Inoltre ha mantenuto una forte intensità promozionale, incrementando ulteriormente il valore degli sconti per Soci e clienti, che sono ammontati a poco meno di 87 milioni di euro, in crescita del 2,54% sul 2024, quando erano già aumentati di oltre il 13% sull’anno precedente.

Le vendite complessive realizzate in corso d’anno sono state pari a 864 milioni di euro, superiori a quelle del 2024 (849 milioni). Il 95% dei ricavi è stato restituito alla collettività sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni e servizi, imposte, sostegni alla comunità.

Gli investimenti – interamente finanziati con risorse interne – hanno permesso di migliorare ulteriormente la rete di vendita. Gli interventi più importanti realizzati in corso d’anno hanno riguardato il supermercato di Sestri Levante, completamente rinnovato; quello di Recco, ampliato e rimodernato; e l’Ipercoop L’Aquilone, dove sono stati riorganizzati i reparti dei generi vari e del non alimentare.

Hanno inoltre preso il via importanti lavori nell’area genovese: quelli per il risanamento conservativo del superstore di Via Merano, a Sestri Ponente, che si concluderanno nel 2027; la riqualificazione del centro commerciale Bisagno, che prevede l’ampliamento dell’attuale supermercato e la realizzazione di diverse urbanizzazioni pubbliche; la risistemazione delle aree esterne del Terminal Traghetti. Inoltre, sono state effettuate le valutazioni tecniche e progettuali che a inizio 2026 hanno portato all’acquisizione del supermercato del waterfront di prossima apertura. Sempre in tema di sviluppo, Coop Liguria ha avviato un percorso per incorporare formalmente la piccola cooperativa di consumo Val di Magra, molto attiva nella provincia della Spezia.

A fine 2025, gli occupati medi annui del Gruppo Coop Liguria erano 2.796 (di cui sei in forza alla controllata Talea Spa). I giovani under 30 assunti in corso d’anno come apprendisti sono stati 90 e hanno portato a 194 il numero di percorsi di apprendistato attivi in Cooperativa. Ai lavoratori sono stati corrisposti 858.000 euro di retribuzione aggiuntiva legata ai risultati raggiunti l’anno precedente ed erogate più di 100.000 ore di formazione.

Nell’ambito dell’impegno di Coop Liguria per le Pari Opportunità, il welfare e l’inclusione, nel 2025 è proseguita la collaborazione con il “Centro per non subire violenza” di Genova, per offrire lavoro alle donne che si stanno affrancando da partner violenti. Quattro centri antiviolenza del territorio hanno anche ricevuto una donazione di 1.000 euro ciascuno. La Cooperativa ha reso “autism friendly” un nuovo punto vendita – l’Ipercoop Le Serre di Albenga – e ha portato a 10 i negozi che vendono la pasta Luna Blu, realizzata dai giovani adulti con autismo dell’associazione “I ragazzi della Luna”. In tema di welfare, Coop Liguria ha consegnato borse di studio per 45.000 euro a 32 figli di dipendenti, che si sono particolarmente distinti negli studi.

Nel campo della sostenibilità, la Cooperativa ha continuato a impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale delle proprie sedi, per riciclare i rifiuti, contenere gli sprechi e per sensibilizzare Soci e clienti ad adottare comportamenti responsabili. Nel 2025, sono entrati in produzione nuovi impianti fotovoltaici, realizzati l’anno precedente. Gli impianti attivi sono così saliti a 15 e complessivamente hanno prodotto circa 3 milioni di kilowattora di energia pulita. Coop Liguria ha anche inaugurato quattro stazioni di ricarica per auto elettriche a marchio Coop Power, che garantiscono tariffe particolarmente vantaggiose.

A loro vengono riservati numerosi vantaggi: sconti dedicati, convenzioni, interessi sui depositi del Prestito Sociale. Gli sconti esclusivi rivolti ai Soci nel 2025 sono stati pari a 26,096 milioni di euro, ma contando anche gli sconti per tutti usufruiti dai Soci e il valore dei punti spesa l’ammontare complessivo dei vantaggi per i Soci ha sfiorato gli 82 milioni di euro.

La raccolta del Prestito Sociale di Coop Liguria, a fine 2025, era pari a 536,153 milioni di euro, mentre sono ammontati a 5,786 milioni gli interessi lordi riconosciuti ai Soci sui depositi.

Sempre a tutela dei Soci, Coop Liguria mantiene il rapporto prestito/patrimonio molto inferiore a 1: (830 milioni di patrimonio consolidato contro 536 milioni di euro di Prestito Sociale).

Anche nel 2025 Coop Liguria ha confermato l’impegno per la valorizzazione dei prodotti locali, collaborando con più di 130 imprese del territorio, che hanno beneficiato di acquisti da parte del sistema Coop per una cifra superiore a 137 milioni di euro. Per dare visibilità ai prodotti del territorio, a Genova è stata organizzata la quarta edizione dell’Expo dei produttori liguri.

Sul piano dell’impegno sociale, Coop Liguria lavora da sempre “con” e “per” il territorio, realizzando progetti sulla cultura, la salvaguardia della memoria, la solidarietà e per le nuove generazioni. Inoltre, propone attività per il tempo libero, la socializzazione e l’educazione dei giovani a un consumo più critico e consapevole.

Lo fa lavorando in rete con decine di associazioni locali, secondo la logica del “fare insieme”, e grazie al supporto di circa 300 Soci volontari.

Con i programmi “Corsi & Percorsi”, “Coop Incontri” e “Camminiamo Insieme”, Coop Liguria propone a Soci e cittadini attività aggregative e di socializzazione all’insegna della cultura e della riscoperta del territorio. Le iniziative proposte nel 2025 hanno fatto registrare complessivamente 26.000 partecipazioni. Oltre a proporre itinerari ai suoi 582 iscritti, il gruppo escursionistico di Coop Liguria, “Camminiamo Insieme”, si occupa volontariamente della manutenzione della segnaletica di 18 sentieri.

Nell’ambio dell’impegno contro le disparità di genere, in corso d’anno Coop ha collaborato con la Fondazione Giulia Cecchettin, ha promosso la campagna “Dire, fare, amare”, per chiedere di introdurre l’educazione alle relazioni a scuola e ha sostenuto la proposta di legge “Diritto a stare bene” per istituire un servizio sanitario psicologico gratuito.

Nel 2025, le attività didattiche Saperecoop rivolte alle scuole hanno coinvolto più di 15.000 bambini e ragazzi, che hanno lavorato sulla corretta alimentazione, la tutela dell’ambiente e la cittadinanza attiva. Un progetto speciale proposto con ANED Genova sul tema della memoria ha visto la partecipazione di 700 studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

Con il progetto “Buon Fine”, Coop Liguria dona al volontariato i prodotti non più idonei alla vendita ma ancora integri sotto il profilo organolettico e della sicurezza: nel 2025 sono state donate merci per un valore di 1,2 milioni di euro.

Con le associazioni del territorio Coop Liguria organizza anche le raccolte solidali “Dona la spesa” e “Spesa sospesa”, che hanno permesso di raccogliere 87 tonnellate di merci grazie alla generosità di Soci e clienti.

In occasione delle assemblee di bilancio del 2025, Coop Liguria ha previsto una donazione di 70.000 euro per 78 associazioni locali, impegnate nella lotta alla povertà. In corso d’anno, ha donato anche 20.000 euro alla cooperativa siciliana Beppe Montana – Libera Terra, che gestisce beni confiscati alla mafia ed è stata oggetto di intimidazioni, e 62.000 euro al Comitato Liguria della Croce Rossa italiana nell’ambito di un’iniziativa solidale natalizia legata ai panettoni Coop.

Come previsto dallo Statuto Sociale, i Soci di Coop Liguria sono chiamati ad approvare il bilancio 2025 della Cooperativa nel corso di assemblee che anche quest’anno si terranno in modalità mista: i Soci potranno votare al Punto Soci di tutti i supermercati e gli ipermercati di Coop Liguria, dal 21 al 30 maggio, oppure partecipare a una delle 17 assemblee separate in presenza che si svolgeranno in varie località della Liguria dal 4 al 10 giugno.

L’Assemblea Generale si svolgerà il 19 giugno, ai Magazzini del Cotone di Genova.

Votando il bilancio i Soci contribuiranno anche quest’anno a sostenere le associazioni del territorio.

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