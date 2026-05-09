Ceriale, avviata la procedura di affidamento della spiaggia libera attrezzata “ACque Basse” fino al 2030

Il Comune di Ceriale ha avviato ufficialmente la procedura per l’affidamento della gestione della Spiaggia Libera Attrezzata “Acque Basse” per il periodo 2026-2030. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 23,59 del 26 maggio 2026.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per valorizzare il litorale cittadino, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e sostenibili, per rispondere alle esigenze di residenti e turisti.

Il nuovo affidamento prevede una gestione completa della spiaggia, con particolare attenzione alla qualità del servizio, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente. Saranno garantiti l’accesso libero e gratuito all’arenile, la piena accessibilità per le persone con disabilità attraverso passerelle e percorsi dedicati, oltre ai servizi essenziali di salvamento, sorveglianza, pulizia e manutenzione quotidiana dell’area.

Grande attenzione sarà riservata anche alla continuità del servizio durante tutta la stagione balneare e alla gestione sostenibile dei rifiuti, con raccolta differenziata e corretto smaltimento secondo le normative vigenti. Il gestore dovrà inoltre curare la manutenzione delle strutture presenti e promuovere iniziative ambientali e sociali aperte alla cittadinanza.

“Con questo nuovo bando vogliamo consolidare un modello di spiaggia pubblica moderna, efficiente e realmente inclusiva – sottolinea l’assessore al DemanioDaniele Gaglioti –. Abbiamo inserito criteri e obblighi molto chiari per garantire standard elevati sia sul piano dei servizi sia sotto il profilo ambientale e sociale. Il nostro obiettivo è offrire un litorale sempre più curato, accessibile e vivibile per tutti”.

Tra gli elementi innovativi introdotti, anche l’obbligo, per il futuro gestore, di assumere oppure attivare una borsa lavoro per una figura indicata dal Comune, favorendo così percorsi di inclusione e inserimento lavorativo rivolti a soggetti fragili o svantaggiati.

Il progetto prevede inoltre una serie di interventi migliorativi che interesseranno non solo la Spiaggia Libera Attrezzata “Acque Basse”, ma più in generale il sistema delle spiagge libere cittadine. Tra questi figurano la manutenzione e gestione dei servizi igienici pubblici con aperture estese anche oltre la stagione estiva, l’installazione di nuove passerelle per facilitare l’accesso al mare, in particolare nell’area di piazza della Vittoria e in altri tratti del litorale, oltre alla realizzazione di attività ludico-sportive come campi dedicati al beach soccer o al calcio biliardo.

Particolare rilievo avrà anche il potenziamento del servizio di pulizia delle spiagge libere, che verrà progressivamente esteso a tutto il litorale comunale con doppi passaggi giornalieri, al mattino e al pomeriggio, per garantire maggiore decoro e qualità degli spazi pubblici.

“Questo bando rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra visione di città turistica attenta alle persone e all’ambiente – dichiara il sindaco Marinella Fasano –. Vogliamo un litorale che sia bello e funzionale, ma anche inclusivo e socialmente responsabile. Investire sull’accessibilità, sulla pulizia, sulla tutela ambientale e sui servizi significa migliorare concretamente la qualità della vita della nostra comunità e rendere Ceriale sempre più accogliente”.

L’Amministrazione comunale conferma, inoltre, la propria attenzione verso le persone con disabilità, attraverso servizi dedicati come sedie JOB, docce accessibili e percorsi facilitati, oltre alla promozione di iniziative educative e ambientali finalizzate alla sensibilizzazione sul rispetto del mare e del territorio.

Con il nuovo affidamento della S.L.A. “Acque Basse”, il Comune di Ceriale punta quindi a rafforzare il ruolo delle spiagge pubbliche come presidio turistico, sociale e ambientale, promuovendo un modello di gestione fondato su qualità, sostenibilità, inclusione e responsabilità condivisa.

Tutte le informazioni per partecipare al bando al link https://comuneceriale.traspare.com/announcements/499 .

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