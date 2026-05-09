Attualità Borgio Verezzi

Borgio Verezzi, stretta sull’abbandono dei rifiuti: arrivano le telecamere

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A Borgio Verezzi verranno intensificati i controlli con telecamere e fototrappole posizionate nei punti più critici delle isole ecologiche e del paese in generale.

Nel 2026 la Polizia Locale ha rilevato molteplici episodi di abbandono illecito sul territorio comunale. Un costo per tutti: ogni intervento straordinario di rimozione pesa sulle tasche dei cittadini virtuosi attraverso la TARI.

“Chi abbandona i rifiuti fuori orario o lascia ingombranti per strada crea degrado e fa pagare il conto a tutta la comunità – spiega la consigliera comunale Anna Porrini – non è accanimento, è rispetto per chi differenzia correttamente e per il nostro paese”.

Oltre alle telecamere di videosorveglianza verranno utilizzate fototrappole dotate di infrarossi che si attivano al passaggio e inviano in tempo reale foto e video alla Centrale Operativa. Obiettivo: identificare la targa del veicolo o chi commette l’illecito. I dispositivi sono installati a norma di legge e l’area è segnalata da appositi cartelli. Le immagini verranno visionate solo da personale autorizzato.

Per chi viene sorpreso ad abbandonare rifiuti o a smaltirli in modo non conforme, la sanzione può essere anche molto elevata in base alla normativa vigente. Se i rifiuti sono pericolosi o ingombranti si rischia anche la denuncia penale.

Il Comune ricorda che il Centro di Raccolta di via Lodi a Giustenice è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16.30, il sabato dalle 7.30 alle 13. Il ritiro degli ingombranti a domicilio è gratuito su prenotazione al numero 800966156.

“Non esistono scuse per abbandonare i rifiuti – concludono dal Comune – l’invito ai cittadini è anche a segnalare eventuali abusi al Comando di Polizia Locale. L’Amministrazione Comunale intende rivolgere un ringraziamento, oltre agli agenti della Polizia Locale, al responsabile Sat Andrea Cerrato e a tutto il personale di Sat, gestore del servizio di raccolta rifiuti. La collaborazione quotidiana è fondamentale: oltre a garantire un servizio puntuale, gli operatori intervengono con professionalità per mantenere il decoro di Borgio Verezzi”.

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