Auto usate in Liguria: oltre 33.800 veicoli a rischio nel 2025

Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report CARFAX con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non essere a conoscenza di quei danni prima di aver effettuato il controllo targa. Lo rivela una ricerca condotta da CARFAX, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su un campione di clienti italiani che avevano effettuato un controllo targa sulla piattaforma e ricevuto un report che segnala incidenti o danni.

Un dato che assume una dimensione ancora più concreta declinato sulla Liguria. Il 49% dei veicoli controllati su carfax.it in tutta Italia mostrava un rischio (ad esempio un incidente, un danno pregresso, un’incongruenza nella storia di importazione oppure nel chilometraggio): applicando questa percentuale alla regione Liguria (fonte ACI)[1], si stima che oltre 33.800 veicoli potessero nascondere una storia problematica, forse mai comunicata al compratore.

Il quadro non cambia considerando soltanto le auto coinvolte in incidenti stradali o altri eventi che hanno causato danni documentati nel database CARFAX: la percentuale è del 36%, pari a quasi 24.900 veicoli stimati con una storia di danni tra le auto usate compravendute in Liguria nel 2025. Il report CARFAX non viene richiesto soltanto al momento dell’acquisto di un’auto, ma può essere utile anche in altre fasi della vita del veicolo. Pertanto, rapportando il dato all’intero parco circolante ligure (fonte ACI), si stima che circa 418.000 di auto presentino almeno un fattore di rischio e che oltre 307.000 abbiano subito danni o incidenti stradali. Numeri che rendono il controllo targa non più un optional, ma una necessità concreta per chiunque si appresti ad acquistare un’auto di seconda mano.

A livello provinciale, è Genova a guidare la classifica ligure, con una stima di oltre 16.400 veicoli venduti con almeno un fattore di rischio e circa 12.100 con una storia di danni documentata. Sul fronte del circolante, si stimano circa 205.000 auto con almeno un rischio e circa 151.000 con danni. Segue Savona, con quasi 6.800 veicoli venduti a rischio e circa 5.000 con danni; nel circolante, circa 84.500 auto a rischio e circa 62.100 con danni. Al terzo posto Imperia, con circa 5.400 auto vendute a rischio e circa 3.900 con danni; nel circolante, circa 63.900 vetture a rischio e circa 47.000 con danni.

Scorrendo la classifica, La Spezia registra quasi 5.300 veicoli venduti a rischio e circa 3.900 con danni (nel circolante: circa 64.600 a rischio). In ogni provincia la quota di auto usate con almeno un elemento di rischio si conferma vicina a una su due: un dato che rende il controllo targa un passaggio imprescindibile, a prescindere dalla dimensione del mercato locale.

“In un momento in cui il mercato dell’auto usata riveste un ruolo sempre più centrale per il settore automotive, la verifica dello storico del veicolo rappresenta una tutela concreta per chi acquista – commenta Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX. Quando si acquista un’auto usata, è possibile imbattersi in veicoli con diversi elementi di rischio, che vanno dal chilometraggio non corretto ai danni subiti in passato. In questo contesto, richiedere un report CARFAX può aiutare gli automobilisti italiani ad affrontare l’acquisto con maggiore serenità. Non si tratta necessariamente di una volontà di omissione da parte dei venditori: spesso anche loro non dispongono di tutte le informazioni sulla storia del veicolo. In questo senso, CARFAX non solo supporta l’acquirente, ma rappresenta anche un valido strumento per i dealer, contribuendo a rendere il mercato più trasparente ed equilibrato.”

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