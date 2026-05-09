Al Priamar OPI Savona e ASL 2 celebrano la Giornata Internazionale dell’Infermiere con gli studenti degli Istituti secondari con un’iniziativa formativa e istituzionale

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona, in collaborazione con l’Area Sociosanitaria Locale 2 di Azienda Tutela della Salute Liguria, ha organizzato per il prossimo 7 maggio 2026 un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, con particolare attenzione agli studenti degli Istituti Superiori del territorio.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione della professione infermieristica, con l’obiettivo di evidenziarne il ruolo fondamentale nella tutela della salute e nel benessere delle persone lungo l’arco della vita. Il progetto vede il coinvolgimento di Comune, Enti, Istituzioni, Istituti scolastici, Forze dell’Ordine, Corpi di Soccorso, Organizzazioni di Volontariato e Realtà Associative attive sul territorio, a conferma della funzione trasversale del tema salute e della necessità di un approccio integrato e partecipato.

L’iniziativa si svolgerà presso la Fortezza del Priamar, negli spazi della Sala della Sibilla e nelle aree esterne adiacenti, giovedì 7 maggio, dalle ore 8.00 alle 13.15. Il programma sarà articolato in due momenti principali.

La prima sessione sarà dedicata a un percorso formativo strutturato come un “viaggio esperienziale”, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche, laboratori e momenti di apprendimento attivo. L’obiettivo è favorire una partecipazione diretta e consapevole, attraverso nuove modalità educative che promuovano l’esperienza e il confronto.

La seconda parte della mattinata avrà carattere istituzionale e sarà dedicata ai saluti delle autorità, ad interventi di approfondimento sulle professioni infermieristiche e sulle principali sfide del sistema sanitario.

“Ringrazio l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona per il coinvolgimento nella realizzazione di un’iniziativa che si rinnova ogni anno attraverso proposte e format sempre differenti. Anche in questa edizione saranno offerti spunti di riflessione significativi e strumenti utili alla crescita di una cittadinanza consapevole e partecipe” commenta Monica Cirone, Coordinatore di ASL 2 – ATS Liguria.

“Ogni anno la Giornata Internazionale dell’Infermiere si articola in attività innovative, volte a mettere in luce la complessità dell’assistenza, a promuovere una riflessione condivisa sul prendersi cura in una prospettiva di continuità e a esprimere riconoscenza agli Infermieri per il lavoro svolto quotidianamente con competenza e responsabilità. Un’attenzione che non può fermarsi alla dimensione simbolica, ma che è chiamata a tradursi in un impegno concreto e continuativo da parte delle Istituzioni, dei decisori politici e della Comunità nel suo insieme, poiché la salute è un bene prezioso che si costruisce ogni giorno attraverso relazioni, collaborazioni e sinergie. In questo contesto, appare essenziale sostenere la cultura della salute comunitaria, fondata sulla prevenzione, sulla promozione della salute e sulla sicurezza delle cure”, dichiara Roberta Rapetti, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona.

“La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare e a dare diffusione a questo importante momento di incontro, confronto e crescita collettiva. L’iniziativa è resa possibile dal contributo e dalla disponibilità degli Enti, delle Istituzioni, dei Professionisti, dal Provveditorato agli Studi e a tutte le Realtà coinvolte, cui va fin d’ora un sentito ringraziamento per il sostegno offerto all’organizzazione dell’evento e per l’impegno a favore della società, affermano Monica Cirone e Roberta Rapetti”.

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