Sanremo, incendio in un alloggio: salvato anziano di 97 anni

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato in un appartamento di Sanremo. Il bilancio è di un anziano di 97 anni portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi medici. Lo stabile è stato sfollato per sicurezza, in corso le indagini per ricostruire la dinamica del rogo.
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