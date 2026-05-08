Cronaca Imperia e provincia

Sanremo, incendio in un alloggio: salvato anziano di 97 anni

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Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato in un appartamento di Sanremo. Il bilancio è di un anziano di 97 anni  portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorsi medici. Lo stabile è stato sfollato per sicurezza, in corso le indagini per ricostruire la dinamica del rogo.

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