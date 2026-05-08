Sanremo, incendio in un alloggio: salvato anziano di 97 anni

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E’ stata collocata ad Albisola la nuova rotatoria provvisoria e sperimentale nel punto più nevralgico del traffico cittadino: ossia all’incrocio tra Corso Mazzini e Corso Ferrari. Questa mattina intorno alle 9 il traffico era più scorrevole rispetto al solito, sul posto erano presenti i Vigili a disciplinare il traffico. I lavori della rotatoria sono partiti […]