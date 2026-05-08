Sanremo, il Casinò ha approvato il bilancio consultivo 2025 con un utile di 7,8 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Casinò di Sanremo ha approvato il bilancio consultivo 2025, chiusosi il 31 dicembre 2025 con 58,7 milioni di introiti e un utile di esercizio pari a 7,8 milioni.

La novità più importante è che la società ha aumentato la quota di introiti erogata alla proprietà (il Comune di Sanremo), che sale dal 20 al 25 per cento, pari a 13.123.000.

Inoltre, è stato anche aumentato il capitale sociale di Casinò di Sanremo Spa, che passa da 12 a 15 milioni, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili. “L’azienda Casinò ha un bilancio consolidato, che garantisce la sua solidità e che permetterà di effettuare gli investimenti necessari al suo continuo miglioramento e all’ottimizzazione delle sue potenzialità “, ha affermato, stamani, il presidente e ad del Casinò, Giuseppe Di Meco, alla presentazione del bilancio, che si è tenuta presso la casa da gioco, alla presenza anche dei consiglieri di amministrazione Sonia Balestra e Mauro Menozzi e del responsabile del settore amministrativo, Roberto Di Giuseppe. “Abbiamo stipulato un accordo con il Comune, che prevede il mantenimento del 25 per cento e l’aumento dell’uno per cento – ha aggiunto – per sostenere le manifestazioni turistiche”. Di meco ha anche annunciato per giugno la presentazione del nuovo Piano di Impresa “che non prevede soltanto investimenti, ma anche il potenziamento dell’organico per i prossimi anni”, puntando l’attenzione sul ritorno dato dagli investimenti nell’accoglienza dei clienti, che a fronte di un aumento del dieci per cento circa (più o meno 500mila euro), ha portato gli introiti a un più quindici per cento. Menozzi, quindi, ha illustrato gli interventi più importanti per il potenziamento delle strutture: dal parcheggio su due piani per novanta posti auto, al restyling del Roof, per renderlo fruibile dodici mesi all’anno. Sul fronte occupazionale: “In due anni abbiamo assunto quasi settanta persone – conclude Di Meco – altrettanti giovani che sono stati inseriti nei posti di fabbisogno”. Una boccata di ossigeno, dopo che il Casinò aveva raggiunto il livello minimo di 176 dipendenti.

Informazioni sull'autore del post