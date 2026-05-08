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Sanremo, il Casinò ha approvato il bilancio consultivo 2025 con un utile di 7,8 milioni di euro

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L’assemblea dei soci di Casinò di Sanremo ha approvato il bilancio consultivo 2025, chiusosi il 31 dicembre 2025 con 58,7 milioni di introiti e un utile di esercizio pari a 7,8 milioni.

La novità più importante è che la società ha aumentato la quota di introiti erogata alla proprietà (il Comune di Sanremo), che sale dal 20 al 25 per cento, pari a 13.123.000.

Inoltre, è stato anche aumentato il capitale sociale di Casinò di Sanremo Spa, che passa da 12 a 15 milioni, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili. “L’azienda Casinò ha un bilancio consolidato, che garantisce la sua solidità e che permetterà di effettuare gli investimenti necessari al suo continuo miglioramento e all’ottimizzazione delle sue potenzialità “, ha affermato, stamani, il presidente e ad del Casinò, Giuseppe Di Meco, alla presentazione del bilancio, che si è tenuta presso la casa da gioco, alla presenza anche dei consiglieri di amministrazione Sonia Balestra e Mauro Menozzi e del responsabile del settore amministrativo, Roberto Di Giuseppe. “Abbiamo stipulato un accordo con il Comune, che prevede il mantenimento del 25 per cento e l’aumento dell’uno per cento – ha aggiunto – per sostenere le manifestazioni turistiche”. Di meco ha anche annunciato per giugno la presentazione del nuovo Piano di Impresa “che non prevede soltanto investimenti, ma anche il potenziamento dell’organico per i prossimi anni”, puntando l’attenzione sul ritorno dato dagli investimenti nell’accoglienza dei clienti, che a fronte di un aumento del dieci per cento circa (più o meno 500mila euro), ha portato gli introiti a un più quindici per cento. Menozzi, quindi, ha illustrato gli interventi più importanti per il potenziamento delle strutture: dal parcheggio su due piani per novanta posti auto, al restyling del Roof, per renderlo fruibile dodici mesi all’anno. Sul fronte occupazionale: “In due anni abbiamo assunto quasi settanta persone – conclude Di Meco – altrettanti giovani che sono stati inseriti nei posti di fabbisogno”. Una boccata di ossigeno, dopo che il Casinò aveva raggiunto il livello minimo di 176 dipendenti.

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