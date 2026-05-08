Laigueglia, se lo Sci di Fondo sposa la sabbia nel nome della solidarietà

Il litorale di Laigueglia si prepara a vivere un weekend fuori dall’ordinario, dove il bianco della neve lascia il posto al dorato della sabbia per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. Domani, sabato 9 maggio, il borgo ligure, uno dei più belli d’Italia, grazie all’agenzia Eccoci e al Comune di Laigueglia, si trasformerà in un’inedita pista “invernale” baciata dal sole, ospitando un evento che è ormai diventato un vero e proprio cult per gli appassionati degli sport nordici e per i curiosi. La manifestazione, capace di unire l’agonismo alla goliardia, vedrà sfidarsi squadre provenienti da tutto il Nord Italia, con l’attesa novità del debutto assoluto di una rappresentanza dell’Emilia Romagna, pronta a misurarsi con i veterani di Clusone e della Val Maira. Gli atleti, abbandonati gli scarponi pesanti per una sfida di pura resistenza, si suddivideranno nelle categorie junior e senior per affrontare un programma denso di adrenalina. Oltre alla classica gara di fondo sulla spiaggia, il pubblico potrà assistere a prove di biathlon a staffetta, al singolare tiro allo slittino, alla fatica della corsa con le ciaspole e alla velocità delle Fat Bike. A dare lustro alla competizione sarà un parterre di campioni di caratura internazionale: nomi del calibro di Dominik Windisch, Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti e Gaia Brunello scenderanno in pista (o meglio, sul bagnasciuga) per rendere la sfida epica. Fondamentale anche il supporto tecnico di Luca Pesando, ex sciatore e allenatore di sci alpino, presente nello staff.

Ma “Sci di fondo on the beach” non è solo una vetrina sportiva; il vero cuore pulsante dell’evento è la solidarietà. La giornata di sabato sarà infatti dedicata a una raccolta fondi per la Fondazione AIRC, unendo il sudore della competizione alla nobile causa della ricerca oncologica. Per chi preferisce il contatto diretto con l’acqua, la Laigueglia Blue Outdoor proporrà sessioni di marcia acquatica guidate dall’ospite d’onore francese Dom Biziére. Con il calare del sole, l’atmosfera agonistica lascerà spazio alla convivialità con il classico party après-ski presso il Segreto Cocktail Cafe, previsto per le ore 18:00, dove atleti e spettatori potranno brindare insieme in un clima di festa.

L’organizzazione, curata magistralmente dalla “Eccoci Eventi” di Alassio e “Bottero Ski” di Limone Piemonte, conta sul supporto di main sponsor come Rossignol, Dynastar e Leki, oltre alla collaborazione di numerose realtà locali. L’intero evento sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television, garantendo una copertura nazionale su Canale 61 e sui circuiti regionali, per raccontare un’Italia che sa divertirsi facendo del bene.

Rinviato a domenica 17 maggio il Trail “Tra Mare e Cielo”. La corsa, dedicata alla memoria di Marco Foschi, si snoderà tra i sentieri panoramici che sovrastano la Baia del Sole, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’Hospice di Savona

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