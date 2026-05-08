Genova, siglato il Protocollo d’Intesa tra il Polo Nazionale della dimensione subacquea e la Regione Liguria

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Loano. Sono iniziati in questi giorni gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade di Loano. Ricordano il sindaco Pignocca e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca: “La segnaletica, sia quella orizzontale che quella verticale, è il primo strumento a disposizione dei conducenti e dei pedoni per orientarsi per strada. Perciò è necessario […]