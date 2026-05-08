Attualità Genova

Genova, siglato il Protocollo d’Intesa tra il Polo Nazionale della dimensione subacquea e la Regione Liguria

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Siglato oggi, a bordo dell’Amerigo Vespucci, il Protocollo d’Intesa tra il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e la Regione Liguria.
L’accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro stanziati dalla Regione Liguria nell’arco del triennio 2026-2028 e ha come obiettivo lo sviluppo la collaborazione tra le due istituzioni con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell’ambito della conoscenza della dimensione subacquea per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine.
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Protocollo è stato siglato per Regione Liguria dal Presidente Marco Bucci, per il PNS dall’Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina in qualità di Presidente del Comitato di Direzione Strategica del Polo Nazionale della dimensione Subacquea e dal Presidente della Fondazione PNS Sen. Roberta Pinotti.

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