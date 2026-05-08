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Calcio, per lo Spezia c’è l’inferno di Pescara per giocarsi l’infinitesimale possibilità di andare ai play out

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Lo Spezia ha una possibilità su cento per arrivare ai play out e cercare di salvare la categoria ma il match in programma stasera allo stadio di Pescara è di quelli da far tremare i polsi perchè lo scontro direttissimo che più direttissimo non si può contro la squadra abruzzese che è nella stessa situazione dei liguri promette una partita al cardiopalma. I biancocelesti hanno l’imperativo categorico di vincere e sperare esattamente come la squadra di Luca D’Angelo. I biancocelesti di Giorgio Gorgone hanno perso due sola volte nelle ultime 6 gare e hanno dato vita ad una prodigiosa rimonta in chiave salvezza rellentata dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria e dai pareggi contro Carrarese e Juve Stabia. Il Pescara nell’ultima settimana si è allenato totalmente a porte chiuse.  Lo Spezia, non avrà i tifosi nel settore ospiti dell’Adriatico visto il divieto di trasferta. Il club, però, darà il via ad un’iniziativa: sarà aperta l’area Hospitality del Picco con un maxi schermo per chi vorrà assistere alla sfida. Tra gli abruzzesi dovrebbero farcela Di Nardo e Insigne, Per D’Angelo assente lo squalificato Bandinelli.

PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer; Insigne, Di Nardo. All. Gorgone

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Bonfanti; Vignali, Comotto, Nagy, Valoti, Sernicola; Artistico, Lapadula. All. D’Angelo

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