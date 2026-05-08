Calcio, il programma del fine settimana: ultima in serie B

Serie A, la programmazione della 36^ giornata
Venerdì 8 maggio
- ore 20.45: Torino-Sassuolo
Sabato 9 maggio
- ore 15.00: Cagliari-Udinese
- ore 18.00: Lazio-Inter
- ore 20.45: Lecce-Juventus
Domenica 10 maggio
- ore 12.30: Verona-Como
- ore 15.00: Cremonese-Pisa
- ore 15.00: Fiorentina-Genoa
- ore 18.00: Parma-Roma
- ore 20.45: Milan-Atalanta
Lunedì 11 maggio
- ore 20.45: Napoli-Bologna
SERIE B, LE PARTITE DELL’ULTIMA GIORNATA, VENERDI’ ORE 20.30
- Avellino-Modena
- Catanzaro-Bari
- Cesena-Padova
- Frosinone-Mantova
- Monza-Empoli
- Pescara-Spezia
- Reggiana-Sampdoria
- Südtirol-Juve Stabia
- Venezia-Palermo
- Entella-Carrarese