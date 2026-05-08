Genova Genova e provincia La Spezia e provincia Sport

Calcio, il programma del fine settimana: ultima in serie B

Posted on Author Redazione Comment(0)

Serie A, la programmazione della 36^ giornata

Venerdì 8 maggio

  • ore 20.45: Torino-Sassuolo 

Sabato 9 maggio

  • ore 15.00: Cagliari-Udinese
  • ore 18.00: Lazio-Inter 
  • ore 20.45: Lecce-Juventus

Domenica 10 maggio

  • ore 12.30: Verona-Como 
  • ore 15.00: Cremonese-Pisa 
  • ore 15.00: Fiorentina-Genoa
  • ore 18.00: Parma-Roma 
  • ore 20.45: Milan-Atalanta

Lunedì 11 maggio

  • ore 20.45: Napoli-Bologna

 

SERIE B, LE PARTITE DELL’ULTIMA GIORNATA, VENERDI’ ORE 20.30

  • Avellino-Modena
  • Catanzaro-Bari
  • Cesena-Padova
  • Frosinone-Mantova
  • Monza-Empoli
  • Pescara-Spezia
  • Reggiana-Sampdoria
  • Südtirol-Juve Stabia
  • Venezia-Palermo
  •  Entella-Carrarese

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Passaporto dei presepi”: il cammino continua: ecco le regole e le edicole dove ritirare il libretto

Posted on Author Redazione

Una sorta di cammino di Santiago fatto tra creuze e chiese di Genova alla scoperta dei presepi tradizionali. È il “Passaporto dei presepi”, una delle grandi novità del Natale genovese, un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Genova e realizzata con l’Arcidiocesi di Genova che già dai primi del mese sta portando alla scoperta di 45 […]
Savona Sport

Serie D, il Savona si gioca tutto a Forte dei Marmi

Posted on Author Redazione

Savona. Spiccioli di speranza, niente di più. Gli ultimi 180′ di campionato difficilmente regaleranno sorprese in positivo agli striscioni, la sconfitta interna contro lo Scandicci al danno della sconfitta ha aggiunto la beffa di un’eliminazione quasi aritmetica dalla corsa play off. I novanta minuti in cui la squadra ha colpito due legni e sbagliato una […]
Sport

Calcio, nel fine settimana in campo Entella e le liguri di D

Posted on Author Redazione

SERIE C GIRONE B, LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA Carrarese-AnconaM.  sabato ore 14.30 Siena-Olbia sabato ore 14.30 Montevarchi-Imolese sabato ore 17.30 Gubbio-Lucchese sabato ore 17.30 Pescara-Teramo sabato ore 17.30 Viterbese-Pontedera sabato ore 17.30 Modena-Vis Pesaro domenica ore 14.30 Reggiana-Cesena domenica ore 14.30 Fermana-Pistoiese domenica ore 17.30 Entella-Grosseto domenica ore 17.30   SERIE D GIRONE A, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *