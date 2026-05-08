Calcio, il programma del fine settimana: ultima in serie B

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Una sorta di cammino di Santiago fatto tra creuze e chiese di Genova alla scoperta dei presepi tradizionali. È il “Passaporto dei presepi”, una delle grandi novità del Natale genovese, un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Genova e realizzata con l’Arcidiocesi di Genova che già dai primi del mese sta portando alla scoperta di 45 […]