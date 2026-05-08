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Al via oggi il Giro d’Italia

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Al via oggi l’edizione numero 109 del Giro d’Italia 2026 che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 31 maggio 2026. Per il secondo anno consecutivo, la competizione maschile inizierà all’estero: questa volta in Bulgaria con le prime 3 tappe. Dopo il primo giorno di riposo, lunedì 11 maggio, il Giro riparte dalla Calabria. La tappa conclusiva sarà a Roma. La Corsa Rosa toccherà 16 regioni italiane, per un totale di 3.459,2 chilometri. Due tappe toccheranno la Liguria: la numero 11 Porcari-Chiavari e la 12 Imperia-Novi Ligure.

  • Tappa 1: Nessebar – Burgas (156 km) – 8 maggio
  • Tappa 2: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km) – 9 maggio
  • Tappa 3: Plovdiv – Sofia (174 km) – 10 maggio
  • Tappa 4: Catanzaro – Cosenza (144 km) – 12 maggio
  • Tappa 5: Praia a Mare – Potenza (204 km) – 13 maggio
  • Tappa 6: Paestum – Napoli (161 km) – 14 maggio
  • Tappa 7: Formia – Blockhaus (246 km) – 15 maggio
  • Tappa 8: Chieti – Fermo (159 km) – 16 maggio
  • Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale (184 km) – 17 maggio
  • Tappa 10: Viareggio – Massa (cronometro – 40,2 km) – 19 maggio
  • Tappa 11: Porcari – Chiavari (178 km) – 20 maggio
  • Tappa 12: Imperia – Novi Ligure (177 km) – 21 maggio
  • Tappa 13: Alessandria – Verbania (186 km) – 22 maggio
  • Tappa 14: Aosta – Pila (133 km) – 23 maggio
  • Tappa 15: Voghera – Milano (134 km) – 24 maggio
  • Tappa 16: Bellinzona – Carì (113 km) – 26 maggio
  • Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo (154 km) – 27 maggio
  • Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (144 km) – 28 maggio
  • Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km) – 29 maggio
  • Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (199 km) – 30 maggio
  • Tappa 21: Roma – Roma (131 km) – 31 maggio

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