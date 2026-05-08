Al via oggi il Giro d’Italia

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Torino. Al PalaTazzoli Torino si è svolta la 4ª edizione dell’internazionale Turin acro Cup . Moltissimi ginnasti italiani e la partecipazione di altri nove paesi europei e non solo – Austria ,Svizzera , Germania ,gran Bretagna ,Russia ,Ungheria,Uzbekistan , sud Africa e Polonia . La ginnastica San Filippo Neri – capitanata dall’istruttrice Sandy Giunta – […]