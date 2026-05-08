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Adunata alpini, presidente Bucci e vicepresidente Ferro alla cerimonia dell’alzabandiera: “Confermato il legame profondo con Genova e la Liguria. Sarà una festa nel segno dei valori civici”

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“L’adunata nazionale degli alpini non è solo un grande evento, è un momento di orgoglio, memoria e unità per tutta Genova e per la Liguria. Ho avuto la fortuna di vivere le adunate svolte a Genova, da quella del 1980 a quella del 2001 fino a oggi. Ogni volta ho visto la stessa cosa: il grande affetto della gente verso gli Alpini e lo straordinario spirito di solidarietà che li contraddistingue. Gli Alpini rappresentano un esempio concreto di servizio al Paese, non solo durante il servizio militare ma anche nella quotidianità, attraverso il loro impegno nelle emergenze, nell’aiuto alle persone e nel sostegno alla società civile”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione della cerimonia dell’alzabandiera, che si è tenuta in piazza De Ferrari, alla presenza tra gli altri del vicepresidente regionale Simona Ferro, del viceministro Edoardo Rixi e della sindaca di Genova Silvia Salis.

“Questa adunata – prosegue Bucci – nasce da un legame profondo con la città, maturato dopo la tragedia del Ponte Morandi. Da allora abbiamo lavorato perché Genova potesse ospitare questo appuntamento e oggi siamo orgogliosi di accogliere migliaia di Alpini in tutta la Liguria. Vorrei che fosse una grande festa di popolo, senza polemiche, nel rispetto delle idee di tutti ma anche dei valori che gli Alpini rappresentano. Senso civico, sacrificio, solidarietà e amore per la comunità. Genova e la Liguria vogliono dire grazie agli Alpini per quello che hanno fatto, per quello che fanno oggi e per ciò che continueranno a fare in futuro”.

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