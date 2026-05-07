Strada di scorrimento veloce Savona–Quiliano–Vado Ligure: conclusi gli interventi di risanamento sul cavalcavia Ferraris, riaperta la viabilità

Nell’ambito dell’avanzamento dei lavori del progetto intercomunale della strada di scorrimento veloce Savona–Quiliano–Vado Ligure, si sono conclusi gli interventi sul cavalcavia Ferraris in direzione Savona. A partire da questa sera, la viabilità sarà pertanto riaperta al transito.

Si tratta di un cantiere fondamentale, inserito nell’attuazione dell’Accordo di Programma del 2008, successivamente aggiornato nel 2018 e proprio in questi giorni oggetto di ulteriore revisione su condivisa iniziativa della Regione, al fine di recuperare e completare le opere ancora da realizzare.

In un’ottica di cooperazione territoriale, la Provincia ha scelto di impegnarsi assumendo, sin dall’inizio del 2019, il ruolo di stazione appaltante dell’intervento, curandone nel contempo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di un’arteria appartenente ai Comuni di Savona, Quiliano e Vado Ligure e sulla quale, sotto il profilo ordinario, l’Ente non esercita competenza diretta.

I lavori, pur in fase avanzata, sono tuttora in fase di esecuzione e vengono monitorati quotidianamente, con particolare attenzione agli interventi di rifacimento dei giunti, da tempo ammalorati. L’obiettivo è quello di traguardare, nelle prossime settimane, il completamento di una situazione complessa, purtroppo ulteriormente aggravata dall’avvio inevitabile, da parte di ANAS, dei lavori sul ponte di Zinola, con impatto sulla viabilità dell’area.

Si ribadisce la massima attenzione e il costante impegno per il completamento delle opere e la gestione delle criticità connesse.

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