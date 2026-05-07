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La Spezia, Sabato 9 maggio torna “Bici in Asta”

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Sabato 9 maggio, in Piazza Europa, dalle ore 9.00 alle 13.00, si terrà la sesta edizione di “Bici in Asta”, l’iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e alla tutela del decoro urbano. L’evento prevede la vendita all’asta delle biciclette abbandonate e rimosse dalle strade pubbliche, nonché delle loro parti nei casi in cui i mezzi non risultino più riparabili. Il ritrovo e l’esposizione delle biciclette in vendita inizierà dalle ore 9.00, dalle ore 11.00, invece, avrà luogo l’asta.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali a favore dell’ambiente e della qualità degli spazi urbani e coniuga attenzione ecologica e solidarietà: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto in beneficenza, a sostegno della Mensa dei Frati Minori di Gaggiola.

Giunta alla sesta edizione, “Bici in Asta” rappresenta un appuntamento ormai consolidato e molto partecipato, particolarmente significativo per l’Amministrazione comunale. Attraverso il recupero e il riutilizzo delle biciclette rinvenute sul territorio, l’iniziativa consente di restituire nuova vita a beni altrimenti destinati allo smaltimento, promuovendo al contempo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e come stile di vita sano.

Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di dare una seconda opportunità ai velocipedi in stato di abbandono, sequestro o confisca amministrativa, riducendo i costi di smaltimento e incentivando il riuso. Prima dell’asta pubblica, qualora necessario, le biciclette saranno sottoposte a piccoli interventi di manutenzione grazie alla collaborazione delle officine di riparazione che si renderanno disponibili, così da garantire ai nuovi proprietari mezzi in condizioni adeguate.

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