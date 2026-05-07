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Genova, 97ª Adunata nazionale degli Alpini, firmata l’ordinanza della sindaca: misure su contenitori in vetro, spray e articoli pirotecnici

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In vista della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che vedrà Genova protagonista nelle giornate dell’8, 9 e 10 maggio, l’Amministrazione Comunale ha definito un piano di misure preventive per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La sindaca Silvia Salis, su proposta degli assessori alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi e al Commercio, Tiziana Beghin, ha firmato un’ordinanza che disciplina il consumo di bevande e l’utilizzo di oggetti potenzialmente pericolosi nelle aree a maggiore afflusso.

L’obiettivo del provvedimento è conciliare lo spirito festivo e itinerante dell’evento con la necessità di prevenire rischi legati all’affollamento, assicurando il pacifico svolgimento della manifestazione sia per i partecipanti che per i residenti.

Le principali misure adottate

Su tutto il territorio comunale (dalle 08:00 dell’8 maggio alle 00:00 dell’11 maggio) è vietato consumare bevande in contenitori di vetro, metallo (lattine) o ceramica su strade e piazze.

È consentito il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o metallo o ceramica all’interno dei locali e nei dehors/plateatici regolarmente autorizzati delle attività di somministrazione, a condizione che il consumo avvenga con avventori seduti e limitatamente agli spazi assentiti;

È consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo o ceramica esclusivamente per consumo differito, non in luogo pubblico o aperto al pubblico, a condizione che i contenitori siano chiusi e sigillati al momento della vendita e vengano trasportati dal luogo di acquisto al luogo privato di consumo, restando in ogni caso vietata l’apertura e il consumo su area pubblica o aperta al pubblico.

Dalle ore 10.30 del giorno 8, alle ore 00.00 del giorno 11, limitatamente all’area di colore verde scuro, meglio delimitata nella planimetria allegata, è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplodente, di qualsiasi tipologia; è fatto divieto di detenere dispositivi contenenti spray urticanti, di qualsiasi tipo e composizione; è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Vie e piazze escluse: Via Armando Diaz;  Viale Brigata Bisagno;  Viale Duca d’Aosta; Piazza delle Americhe  Piazza Giuseppe Verdi; Via San Vincenzo (tratto compreso tra Piazza Giuseppe Verdi e Via Federico Ricci); Via Anton Maria Maragliano, fino all’intersezione con Via Pace; Via della Pace Via Malta tra via Granello e via Maragliano; Via Granello, tra via Perani e via Malta;  Via Brigata Liguria nel tratto tra via Diaz e via Perani;  Via Perani  Via Lomellini; Piazza Fossatello;  Via al Ponte Calvi;  Largo Zecca;  Piazza Corvetto;  Via XII Ottobre; Via Sofia Lomellini;  Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi;  Via Morcento;  Via Giosuè Carducci;  Piazza Dante.

Vie e piazze incluse:  Via San Vincenzo (per il solo tratto compreso tra Via Fiume e Via Vincenzo Ricci);  Via Galata, fino all’intersezione con Via Tollot;  Via Ugo Foscolo;  Via Cairoli; Piazza della Meridiana; Via Garibaldi;  Via Interiano; Piazza delle Fontane Marose; Salita Santa Caterina; Piazza Dante – parcheggio motocicli; Vico Dritto di Ponticello;  Via di Porta Soprana;  Piazza Giacomo Matteotti;  Via San Lorenzo;  Piazza Caricamento – area pedonale; Via di Sottoripa;  Via della Mercanzia;  Vico del Portello;  Via Roma; Piazza della Raibetta;  Piazza della Vittoria (consentito l’accesso al parcheggio interrato di APCOA nei giorni 08/05 e 09/05);  Via Cadorna; Viale Caviglia; Via Fiume.

 

Dalle ore 00.00 del giorno 10, alle ore 00.00 del giorno 11,  limitatamente all’area di colore verde chiaro, meglio delimitata nella planimetria allegata, è fatto divieto di accendere, utilizzare o detenere artifici pirotecnici/materiale esplodente, di qualsiasi tipologia; è fatto divieto di portare con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Vie e piazze escluse: Piazza delle Americhe; Via Antiochia; Via Tommaso Invrea tratto tra corso Torino e via Casaregis; Via Casaregis; Corso Guglielmo Marconi; Rotatoria 9 Novembre; Strada Aldo Moro; Via al Ponte Calvi; Piazza Fossatello; Via Lomellini; Largo Zecca; Piazza Corvetto (versante monte); Via Serra; Via Galata, nel tratto compreso tra Via Tollot e Via Serra; Via Tollot; Via Varese; Via De Amicis.

Vie e piazze incluse: Corso Aurelio Saffi; Corso Maurizio Quadrio; Via Filippo Turati; Via della Mercanzia; Piazza Caricamento – area pedonale; Via di Sottoripa; Via Cairoli; Piazza della Meridiana; Via Garibaldi; Vico del Portello; Via Interiano; Piazza delle Fontane Marose; Salita Santa Caterina; Via Roma; Via Ugo Foscolo; Via San Vincenzo; Piazza Giuseppe Verdi; Corso Buenos Aires tra via Brigata Bisagno e piazza Borgo Pila; Piazza Borgo Pila; Via Smirne tratto tra Corso Torino e il civico 10rl.

 

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Laurea in Ingegneria Elettronica e Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica, ricercatrice e professoressa associata presso l’Università degli Studi di Genova, dove attualmente coordina un gruppo di ricercatori attivi sui temi dell’ottimizzazione e controllo dei sistemi di trasporto. Dal 2016 al 2019 è stata vicepresidente di TPL Linea s.r.l., fino alla nomina a […]
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