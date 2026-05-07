Genova, 97ª Adunata Nazionale Alpini, si è svolta oggi al Memoriale Ponte Morandi la commemorazione dedicata alle vittime del crollo

Quando, otto anni fa, crollò il Ponte Morandi, l’allora sindaco di Genova Marco Bucci chiamò il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini chiedendogli un aiuto da parte della struttura di Protezione Civile delle Penne Nere. Un aiuto che più che pratico doveva avere uno scopo psicologico di conforto alla popolazione colpita da questa tragedia.

In ricordo di quell’intervento, l’Associazione Nazionale Alpini oggi ha reso omaggio alle vittime del crollo del Ponte con una cerimonia che si è svolta questo pomeriggio al Memoriale Ponte Morandi: un momento di raccoglimento, culminato con la deposizione di una corona di fiori.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il Presidente del Consiglio comunale di Genova Claudio Villa, il Consigliere Nazionale dell’ANA Maurizio Pinamonti, presidente di AA 2026, il vicepresidente nazionale dell’ANA Severino Bassanese, oltre a una rappresentanza dei familiari delle vittime, in accordo con il Presidente del “Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi”. La cerimonia ha rappresentato un momento di memoria condivisa nel segno dei valori di solidarietà e comunità che accompagneranno l’intera Adunata.

Domani, venerdì 8 maggio, alle 9.00 prenderà ufficialmente il via la manifestazione con l’alzabandiera del Tricolore in Piazza De Ferrari con lo schieramento della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, di una compagnia militare e dei gonfaloni della Città di Genova, della Città Metropolitana e della Regione Liguria. Alla cerimonia prenderanno parte la Sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Maurizio Pinamonti.

A seguire, alle 10.00 in Piazza della Vittoria, la cerimonia dell’Onore ai Caduti con la deposizione della corona d’alloro al monumento dell’Arco della Vittoria da parte del Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero, del Comandante delle Truppe Alpine Gen. Div. Alberto Vezzoli, della Sindaca di Genova Silvia Salis e del Presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari.

Successivamente, alle 10.30, avverrà l’inaugurazione delle due Cittadelle degli Alpini, quella militare e quella della Protezione Civile, nei Giardini Brignole in Piazza G. Verdi, dove sono previsti i saluti istituzionali.

Nel pomeriggio, alle 18.30, partirà dal Porto Antico la sfilata dei vessilli verso Piazza De Ferrari, seguita alle 19.00 dalla sfilata dei gonfaloni, del Labaro ANA, del vessillo della Sezione di Genova e della Bandiera di guerra del 2° Reggimento alpini. La giornata si concluderà in Piazza De Ferrari con gli onori alla Bandiera di guerra e ai gonfaloni e il discorso di benvenuto della città da parte della Sindaca di Genova e del Presidente della Regione.

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