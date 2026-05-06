Sestri Levante, Dal Red Carpet del Riff il premier ungherese Peter Magyar ricorda Falcone e Borsellino

La decima edizione del Riviera International Film Festival ha peso il via con la prima proiezione al di fuori dell’Ungheria di Spring Wind – The Awakening, il documentario sull’ascesa politica di Péter Magyar, premier in pectore del paese magiaro dopo la vittoria alle elezioni del 12 aprile scorso e presente a Sestri Levante insieme al regista Tamás Topolánszky e alla produttrice Claudia Sümeghy.

Particolarmente significativo un passaggio dell’intervento dal palco di Magyar: «Durante la campagna elettorale ho spesso citato due persone molto importanti, per l’Italia e non solo, nella lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cercando di trasmettere agli ungheresi cosa abbia significato il loro sacrificio. Anche noi in Ungheria abbiamo dovuto lottare contro un altro tipo di mafia e corruzione: questa nostra storia è solo all’inizio, le danze sono appena iniziate».

Oltre a Magyar, a sfilare sul red carpet sono stati, tra gli altri, Alvise Rigo, Antonia Liskova, Maria del Rosario e Saja Kilani, Applauditissima la sceneggiatrice e scrittrice Barbara Alberti, accompagnata dal marito Amedeo Pagani.

Ed è lunghissima la lista delle star che gli appassionati potranno vedere da vicino nei prossimi giorni, a partire da Luca Argentero e Alessio Lapice, che apriranno i talk al Duferco Lounge nella giornata di mercoledì, per non parlare dei protagonisti delle quattro masterclass all’Annunziata – Matthew Modine, Stephen Frears, Silvio Soldini e Giovanni Veronesi – e di volti noti ed amati dal grande pubblico come Claudio Amendola, Maria Grazia Cucinotta, Laura Morante, Lucia Ocone, Caterina Murino, Cristiana dell’Anna, le rising star Alessio Lapice, Letizia Arnò e Andrea Arru, i giovani protagonisti di Gomorra-Le Origini, il produttore e presidente della giuria film Nicola Giuliano, il presidente della giuria documentari Florent Beauverd e quella della giuria cortometraggi, Giulia Grandinetti, tra le più promettenti giovani registe italiane; infine, i tanti filmmaker in arrivo come ogni anno da tutto il mondo per partecipare ai tre concorsi in programma, riservati alle opere dirette da registi under 35, ai documentari e ai cortometraggi.

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