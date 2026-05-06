Attualità Genova

Regione Liguria, aperto bando per persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare

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Regione Liguria sostiene le persone con disabilità grave prive del supporto familiare, nell’ambito dei progetti individuali per il “Dopo di noi”, tramite voucher di importo massimo pari a 1.200 euro al mese, per un massimo di 12 mensilità.
L’importo del voucher è definito in base ai bisogni indicati nel PAI, il Piano assistenziale individualizzato, partecipato e personalizzato, con il supporto dell’equipe integrata e a seguito di valutazione sanitaria e sociale.
 Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2026 presso i PUA, Punto unico di accesso, delle Case di Comunità territorialmente competenti.

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