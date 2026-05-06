Regione Liguria, aperto bando per persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare

Regione Liguria sostiene le persone con disabilità grave prive del supporto familiare, nell’ambito dei progetti individuali per il “Dopo di noi”, tramite voucher di importo massimo pari a 1.200 euro al mese, per un massimo di 12 mensilità.
L’importo del voucher è definito in base ai bisogni indicati nel PAI, il Piano assistenziale individualizzato, partecipato e personalizzato, con il supporto dell’equipe integrata e a seguito di valutazione sanitaria e sociale.
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2026 presso i PUA, Punto unico di accesso, delle Case di Comunità territorialmente competenti.