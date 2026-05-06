Orientamenti, oltre 350 studenti al career talk di Imperia

Si è svolto oggi, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, il secondo career talk di Orientamenti. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Liguria, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e Confindustria Imperia, ha coinvolto oltre 350 studenti provenienti dagli istituti scolastici e dagli enti di formazione della provincia di Imperia e 7 aziende del territorio. L’evento, introdotto dall’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola, si è sviluppato come un vero momento di dialogo diretto tra giovani e mondo del lavoro. Le imprese partecipanti hanno presentato le proprie attività, raccontato esperienze e illustrato le figure professionali più richieste, offrendo ai ragazzi una visione chiara delle opportunità presenti sul territorio. Gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi in modo attivo, porre domande, approfondire percorsi formativi e comprendere meglio le competenze oggi necessarie per l’ingresso nel mercato del lavoro. Presenti all’incontro anche il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il presidente di Confindustria Imperia Luciano Tesorini.

“Gli oltre 350 studenti coinvolti e la presenza di 7 importanti realtà produttive confermano il valore di iniziative come questa – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Il confronto diretto con le aziende consente ai giovani di orientarsi con maggiore consapevolezza, comprendendo concretamente le opportunità e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, siamo in grado di offrire gratuitamente alle scuole progetti di grande rilevanza come questo. Il nostro obiettivo è accompagnare i ragazzi lungo un percorso di orientamento sempre più efficace, inclusivo e vicino alle reali esigenze del mercato del lavoro. Come Regione, continuiamo a investire con determinazione nell’orientamento, che riteniamo un elemento strategico non solo per il futuro delle nuove generazioni, ma anche per sostenere la crescita del territorio. Mettere in relazione giovani, scuola e sistema produttivo significa costruire basi solide per uno sviluppo più consapevole, innovativo e sostenibile, capace di valorizzare i talenti e rispondere alle sfide del domani”.

“Il secondo appuntamento con il career talk di Orientamenti si è rivelato un altro grande successo – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. Il dialogo fra gli studenti degli istituti scolastici della provincia imperiese e le aziende locali rappresenta il fulcro di questi incontri: grazie alla proficua collaborazione e al confronto attivo fra le parti possono nascere opportunità concrete per il futuro dei nostri giovani. Il focus è mirato a illustrare le competenze e le specificità dei profili richiesti dalle aziende, fornendo ai più giovani gli strumenti per intraprendere percorsi formativi e avvicinando così domanda e offerta di lavoro sul nostro territorio”.

“Giornata di orientamento dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro – aggiunge il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – Un’occasione concreta per i giovani, chiamati a confrontarsi con opportunità e prospettive occupazionali. L’iniziativa è stata sostenuta con convinzione da Camera di Commercio, Regione Liguria, Alfa e Confindustria Imperia”.

“Un evento molto importante che offre la possibilità ai ragazzi di conoscere direttamente le aziende del nostro territorio, realtà presenti da molti anni che vogliono crescere e che assumono – conclude il presidente di Confindustria Imperia Luciano Tesorini-. Per noi si tratta quindi di una giornata di orientamento di alto livello resa possibile grazie a Regione Liguria con la quale proseguiamo la collaborazione che ci vede impegnati con altre iniziative. Ribadiamo da tempo la necessità di avere molti più diplomati da istituti tecnici e attraverso questi eventi facciamo conoscere le potenzialità del nostro territorio spesso sottovalutate. Abbiamo bisogno di giovani che costruiranno il nostro futuro”.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti di: Arimondo, Fratelli Carli, Diemme Fiori srl, C&C Sistemi, Impresa Geom. Giacomo Veneziano, Il Gruppo Cozzi Parodi, Cantieri di Imperia.

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