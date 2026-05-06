Laigueglia, quando lo Sci di Fondo incontra la sabbia per sostenere l’Airc

Sabato 9 maggio, il litorale di Laigueglia si trasformerà in un’inedita pista “invernale” per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. L’evento, ormai un cult del borgo ligure, vedrà sfidarsi squadre agonistiche provenienti da tutto il Nord Italia, con la novità assoluta del debutto dell’Emilia Romagna. Da Clusone alla Val Maira, gli atleti abbandoneranno la neve per misurarsi sulla resistenza della sabbia, suddivisi nelle categorie junior e senior. Il programma promette scintille: oltre alla classica gara di fondo, gli spettatori potranno assistere a prove di biathlon a staffetta, al curioso tiro allo slittino, alla fatica della corsa con le ciaspole e all’adrenalina delle Fat Bike. L’eccellenza sportiva sarà garantita dalla presenza di campioni del calibro di Dominik Windisch, Alessandra Merlin, Elisa Brocard, Federico Castelletti e Gaia Brunello. Presente anche nello staff dei partners Luca Pesando ex sciatore e allenatore di sci alpino. Insieme renderanno la sfida ancora più epica. Ma non sarà solo agonismo: l’anima della manifestazione è la solidarietà, con una raccolta fondi dedicata alla Fondazione AIRC.

Tra le onde, la Laigueglia Blue Outdoor proporrà sessioni di marcia acquatica con l’ospite d’onore francese Dom Biziére, mentre dalle ore 18:00 l’atmosfera si scalderà con il classico festa après-ski presso il Segreto Cocktail Cafe. Il weekend di sport e cuore si concluderà domenica 10 maggio con il Trail “Tra Mare e Cielo”, dedicato alla memoria di Marco Foschi e a sostegno dell’Hospice di Savona. Un fine settimana unico, dove la salsedine sposa lo spirito della montagna sotto il sole della Baia del Sole.

L’organizzazione di Sci di fondo on the beach 2025 è a cura della “Eccoci Eventi” di Alassio e di “Bottero Ski” di Limone Piemonte, in co-partecipazione con il Comune di Laigueglia, Valle Pesio Servizi, Centro Fondo e Biathlon Valle Pesio e Centro sci fondo e sci nordico Limone Piemonte. Main Sponsor Rossignol, Dynastar, Lange, Leki. Si ringraziano le aziende Olio Raineri Chiusanico Imperia, Montina Garden Cisano sul Neva, Incantesimo Design di Robecco sul Naviglio Milano, Av Insegne di Brancaleone Marina RC, Acquario di Genova – Costa Edutainment e tutte le associazioni e categorie della città di Laigueglia quali, Associazione Bagni Marini, Proloco, Quilaigueglia Rete d’Impresa, Laigueglia Blue Outdoor del Mare ASD, ASD Mestei e Segnue, Scuola Vela Aquilia. Media Partner Tgevents Television, ImperiaTv.it, Fondo Italia, Radio Jasper Savona.

Conducono l’evento Luca Galtieri, Marco Anelli e Stefano Morandi. Giudici di Campo Elio Bottero e Sergio Gola. Giudice di gara Marco Dottore. Allestimenti tecnici audio Off Stage di Michele Maccarone. Segreteria Carla Thole. Riprese video a cura di Enzo Antinoro e Marco Anelli. Fotografia a cura di Marco Zanardi. Ufficio stampa Giò Barbera. In occasione della giornata di sport e divertimento, sarà realizzato un programma TV dedicato all’evento con messa in onda nel circuito televisivo di Tgevents Television che comprende circa 60 emittenti regionali del digitale terrestre oltre che a carattere nazionale sul CANALE 61 GRUPPO NETWEEK ed interregionale sul circuito TELECITY Gruppo Netweek CANALE 10 Piemonte e Valle d’Aosta e CANALE 13 Liguria e Lombardia.

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