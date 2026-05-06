Cronaca Genova

Genova, truffa una badante per 24.000 euro: arrestato moldavo

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La Procura ha identificato e fatto arrestare uno dei presunti autori di una truffa da 24 mila euro ai danni di una badante: si tratta di un cittadino moldavo di 39 anni.

Tra il 26 e il 29 maggio 2025 la donna è stata contattata da falsi funzionari di banca e sedicenti poliziotti. Con documenti contraffatti della Banca d’Italia e la promessa di “cassette di sicurezza” per proteggere i suoi risparmi, i truffatori l’hanno convinta a effettuare un bonifico da 2 mila euro e a consegnare in due occasioni, direttamente sotto casa, 22 mila euro in contanti.
Le foto scattate dalla stessa vittima mentre consegnava il denaro hanno permesso agli investigatori di riconoscere Railean, l’uomo con la maglia rossa immortalato mentre ritirava i soldi.

Il sostituto procuratore ha iscritto l’uomo per truffa aggravata in concorso di persone e ha ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere, già eseguita. Le indagini proseguono per identificare il complice ancora a piede libero.

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