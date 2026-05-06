Genova, Revocato il divieto temporaneo di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e in via Flecchia

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Riunione questa mattina del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio, i vertici di Alisa e del Dipartimento Salute e servizi sociali della Liguria. “Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 ed evitare […]