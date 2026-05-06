Attualità Genova

Genova, Revocato il divieto temporaneo di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e in via Flecchia

Posted on Author Redazione Comment(0)
A seguito dell’esito positivo delle analisi effettuate da Arpal, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti del litorale genovese:
🔹 Santa Chiara: dal civ. n. 47 di via Capo di S. Chiara
🔹 Spiaggia Vernazzola: da Punta Molo Vernazzola a civ. n. 4 di Via Vernazzola
🔹 Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano

Da oggi green pass necesario per andare da estetisti o parrucchieri

Posted on Author Redazione

In attesa di conoscere l’elenco delle attività per le quali non è necessario il super green pass da oggi è in vigore  la norma che impone il Green pass semplice (quello ottenuto con tampone o prima dose di vaccino) a chi va dal parrucchiere o dall’estetista. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Attualità In Primo Piano

Coronavirus, la Regione Liguria cambiala modalità di conteggio dei positivi

Posted on Author Redazione

Riunione questa mattina del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio, i vertici di Alisa e del Dipartimento Salute e servizi sociali della Liguria. “Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 ed evitare […]
Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Genova, sull’orlo della Guerra: Apre al pubblico sabato 24 febbraio una mostra organizzata da Rotary Club Genova Centro Storico

Posted on Author Redazione

In occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, sabato 24 febbraio sarà aperta al pubblico presso Ducale Spazio Aperto, nel Cortile Maggiore, la mostra Sull’orlo della guerra (già presentata nel 2023 a Kiev, Zaporižžja e Pisa). Saranno esposte una serie di immagini realizzate da cinque fotoreporter tra il 2022 e il 2023, durante le fasi più cruente della guerra, nei territori […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *