Genova, Revocato il divieto temporaneo di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e in via Flecchia

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In attesa di conoscere l’elenco delle attività per le quali non è necessario il super green pass da oggi è in vigore la norma che impone il Green pass semplice (quello ottenuto con tampone o prima dose di vaccino) a chi va dal parrucchiere o dall’estetista. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
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Riunione questa mattina del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio, i vertici di Alisa e del Dipartimento Salute e servizi sociali della Liguria. “Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 ed evitare […]
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In occasione del secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, sabato 24 febbraio sarà aperta al pubblico presso Ducale Spazio Aperto, nel Cortile Maggiore, la mostra Sull’orlo della guerra (già presentata nel 2023 a Kiev, Zaporižžja e Pisa). Saranno esposte una serie di immagini realizzate da cinque fotoreporter tra il 2022 e il 2023, durante le fasi più cruente della guerra, nei territori […]