Genova, Raduno degli Alpini. Il Presidente della Regione, Bucci: “Evento che unisce generazioni e territori”

“Genova è pronta ad accogliere gli Alpini. E
È un evento che unisce generazioni e territori, capace di portare in città centinaia di migliaia di persone, famiglie e volontari. Gli Alpini sono esempio concreto di valori, impegno e spirito di servizio”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Abbiamo voluto fortemente questo evento e investito risorse perché crediamo nel suo valore: oltre 140 milioni di euro di ricaduta, ma soprattutto un’esperienza che resterà nel cuore. A tutti dico: viviamola insieme, con orgoglio”.